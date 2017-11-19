В Кузбассе пьяные парни застрелили охранника ночного клуба из помпового ружья

По версии следствия, в клубе произошел конфликт между группой молодых людей и охранниками заведения. Трое посетителей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, провоцировали конфликт с другими посетителями клуба. Охранники попросили молодых людей покинуть заведение. Они уехали, однако через некоторое время двое парней вернулись, зашли в клуб и произвели несколько выстрелов из помпового охотничьего ружья 12-го калибра.

В результате один охранник от полученных ранений скончался в больнице, еще один охранник и посетительница клуба получили ранения, они госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Подозреваемых задержала полиция.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).