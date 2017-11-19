Разборки из-за Мерседеса: шесть человек ранены после перестрелке в "Москва-Сити"

Стрельба началась из-за черного Mercedes, который припарковали на входе в подъезд башни, сообщает РБК со ссылкой на источник в ГУ МВД по Москве. Около 20:30 на парковке возле башни сотрудники ЧОП, встречавшие гостей, попросили водителя убрать неправильно припаркованное авто. "Из автомобилей Toyota Land Cruiser, Mercedes Benz ML вышли несколько мужчин, которые выступили на стороне водителя черного Mercedes. Как потом стало известно, эти люди обеспечивали безопасность Гавриила Юшваева (бывший совладелец компании "Вимм-Билль-Данн", занимает 82-е место в списке богатейших бизнесменов России по оценке Forbes с состоянием $1,2 млрд)", — приводит РБК слова своего источника. "Именно его охрана вступила в конфликт с охраной башни "Око", в результате чего возникла перестрелка", — рассказал собеседник, знакомый с материалами уголовного дела.



В 21:50 в дежурную часть поступила информация об огнестрельном ранении в ресторане башни "Око". На место приехали наряд полиции и четыре кареты скорой помощи.



В пятницу вечером в ресторане Crystall Ball Room, который расположен на 4 этаже башни "Око", отмечали 50-летие Дмитрия Павлова. "В программе вечера, которая есть в материалах уголовного дела, мероприятие называется "Юбилей в кругу друзей". Ведущим вечерней программы был заявлен Валдис Пельш. Из музыкальных исполнителей, указанных в программе, — Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Любовь Успенская, а также артисты "Cirque du Soleil", — рассказал источник.



В показаниях сотрудников ресторана говорится, что в зале присутствовало около 250 гостей, сообщил источник РБК. Он также рассказал, что "организаторы банкета выделили для безопасности троих охранников, еще 12 человек охраны были предоставлены заказчиками мероприятия". Участниками конфликта на парковке стали сотрудники ФГУП "Охрана" Росгвардии, сообщают некоторые СМИ со ссылкой на свои сточники.



Пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

Интерфакс сообщил, что были задержаны почти 30 человек до выяснения всех обстоятельств происшествия, их допросили.