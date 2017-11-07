Сотрудники федеральных телеканалов подрались из-за курганского "Ганнибала Лектера"

В минувшие выходные журналисты "Первого канала" и НТВ почти одновременно оказались у общежития, где проживал подозреваемый и где он истязал свою знакомую. "Группа "Первого канала" посадила мужчину в свою машину. Журналисты НТВ кинулись под машину, чтобы их остановить, но ничего не вышло", — рассказал очевидец. В итоге сотрудники телеканалов написали друг на друга жалобу в силовые ведомства.

Полицейские забрали подозреваемого у журналистов (мужчина находится под подпиской о невыезде, покидать пределы города ему нельзя). В пресс-службе УМВД России по Курганской области подтвердили, что злоумышленник задержан. Местонахождение пострадавшей женщины также известно полицейским, в выходные ей пришлось скрываться от прессы.

В октябре курганец зверски избил свою знакомую в комнате общежития. У пострадавшей откушены уши, надкушен нос, имеются многочисленные укусы по лицу и по всему телу. Как рассказала сама женщина, истязатель бил ее ногами, пытался задушить, "но руки скользили из-за крови". Злоумышленник душил потерпевшую проводом. Этот ужас продолжатся около четырех часов, пока кто-то из соседей не вызвал полицию.

Выяснилось, что пострадавшая была в отношениях с подозреваемым. Он употребляет наркотики, об этом сообщила его бывшая жена. В момент нападения подозреваемый был в наркотическом опьянении, что подтвердила экспертиза. У силовиков есть вопросы и к самой пострадавшей.

Дочь жертвы утверждала, что добивается только заключения злоумышленника под стражу. Будет ли она участвовать в съемках телепрограмм, пока не известно. Но появилась информация, что знакомые и родственники подозреваемого вылетели в Москву по приглашению передачи "Мужское и женское".