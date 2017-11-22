При погоне за нарушителями заживо сгорели два сотрудника ГИБДД

"Действительно, такая трагедия произошла на территории Свердловской области недалеко от города Полевского. Наряд ГИБДД преследовал автомобиль "Жигули". В этот момент в автомобиль ДПС въехало другое транспортное средство. Предположительно, удар пришелся в область бензобака. Патрульный полицейский автомобиль перевернулся и вспыхнул. В результате оба инспектора ДПС погибли", — сказал руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.

В результате ДТП пострадал по меньшей мере один человек, находившийся в том транспортном средстве, которое столкнулось с машиной ДПС. Точное число пострадавших устанавливается.

Лихача на "Жигулях" через некоторое время удалось задержать другому экипажу, пишет bfm.ru.