При погоне за нарушителями заживо сгорели два сотрудника ГИБДД

21 ноября два сотрудника ДПС, которые преследовали автомобиль, погибли в результате ДТП в Свердловской области, сообщает РИА Новости.
"Действительно, такая трагедия произошла на территории Свердловской области недалеко от города Полевского. Наряд ГИБДД преследовал автомобиль "Жигули". В этот момент в автомобиль ДПС въехало другое транспортное средство. Предположительно, удар пришелся в область бензобака. Патрульный полицейский автомобиль перевернулся и вспыхнул. В результате оба инспектора ДПС погибли", — сказал руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.
В результате ДТП пострадал по меньшей мере один человек, находившийся в том транспортном средстве, которое столкнулось с машиной ДПС. Точное число пострадавших устанавливается.
Лихача на "Жигулях" через некоторое время удалось задержать другому экипажу, пишет bfm.ru.
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