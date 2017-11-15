Бийчанин по ошибке поджег не тот автомобиль

Житель Бийска хотел поджечь автомобиль друга, однако по ошибке спалил другое транспортное средство.
Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, в полицию обратился 20-летний мужчина, у которого сгорел автомобиль около дома на улице Пригородной в Бийске. Прибывшие на место сотрудники МВД установили, что был умышленный поджог.
Поджигателем оказался 39-летний житель соседнего дома. Она признался в преступлении и рассказал, что хотел сжечь автомобиль своего недруга, однако по ошибке подпалили чужой автомобиль.
Возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ - умышленное уничтожение имущества. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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