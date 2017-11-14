В Алтайском крае годовалый ребенок умер после падения на пол

В Целинном районе Алтайского края в машине скорой помощи скончался годовалый мальчик, которого не удержал на руках и уронил отец. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
По версии следствия, днём 8 ноября в одном из сёл Целинного района отец попытался взять плачущего сына с дивана, не удержал его на руках и уронил на пол. Мальчик ударился головой и умер по пути в районную больницу.
Троицкий межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Расследование уголовного дела продолжается.
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