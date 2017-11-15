На Алтае на пожаре из-за дыма задохнулись два курильщика

13 ноября в Республике Алтай погибли два сельчанина, отравившиеся на пожаре продуктами горения, пишет республиканский главк МЧС.
В 12:36 загорелась подсобка животноводческой стоянки в урочище Кошкорла в 10 км от села Талда Усть-Коксинского района. Когда на место происшествия прибыли пожарные, дом был сильно задымлен и в нем горели диван и матрас.
Ликвидировать пожар удалось за пять минут, но к тому времени два человека, находившихся в помещении в момент возгорания, уже погибли.
Сотрудники МЧС обнаружили на месте происшествия тела двух мужчин 44-х и 49-и лет. Как оказалось, помещение загорелось из-за того, что они курили в состоянии алкогольного опьянения.
Справка
Всего в республике за 2017 год при пожарах погибли 9 человек. Из них семеро умерли из-за неосторожности при курении.
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