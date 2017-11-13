Житель Алтайского края сжёг сторожку с человеком, чтобы замести следы кражи

Жителя Троицкого района признали виновным в убийстве с целью скрыть кражу и умышленном уничтожении чужого имущества. Мужчина сжег сторожку лесопильного цеха вместе со спящим сторожем, чтобы скрыть кражу бензопилы, сообщает краевая прокуратура. Он получил суровый срок.
По данным краевой прокуратуры, 19 августа 2016 года в селе Троицкое мужчина пришел в лесопильный цех к своему знакомому. В подсобном помещении он увидел бензопилу, которую решил похитить. Ночью он вернулся и украл инструмент, однако побоялся, что сторож, который проснулся от случайного шума, расскажет о краже. Он дождался, когда охранник вновь уснет, а затем поджег бытовку изнутри и дождался, пока здание сгорит. Сторож погиб от отравления угарным газом, а преступник скрылся, прихватив с собой похищенную бензопилу.
Сумма ущерба лесопильному цеху составила более 500 тысяч рублей.
Алтайский краевой суд приговорил осужденного к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Верховный Суд РФ признал несостоятельными доводы апелляционной жалобы о суровости назначенного наказания и оставил приговор без изменения.
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