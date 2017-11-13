Житель Алтайского края сжёг сторожку с человеком, чтобы замести следы кражи

По данным краевой прокуратуры, 19 августа 2016 года в селе Троицкое мужчина пришел в лесопильный цех к своему знакомому. В подсобном помещении он увидел бензопилу, которую решил похитить. Ночью он вернулся и украл инструмент, однако побоялся, что сторож, который проснулся от случайного шума, расскажет о краже. Он дождался, когда охранник вновь уснет, а затем поджег бытовку изнутри и дождался, пока здание сгорит. Сторож погиб от отравления угарным газом, а преступник скрылся, прихватив с собой похищенную бензопилу.

Сумма ущерба лесопильному цеху составила более 500 тысяч рублей.

Алтайский краевой суд приговорил осужденного к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Верховный Суд РФ признал несостоятельными доводы апелляционной жалобы о суровости назначенного наказания и оставил приговор без изменения.