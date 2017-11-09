На Алтае мужчину осудили за убийство 14-летней давности на свалке

В Славгороде 33-летнего местного жителя приговорили к 6 годам лишения свободы за убийство, которое он совершил 14 лет назад.
Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, в июле 2003 года на территории свалки мужчина заподозрил 35-летнего приемщика металла в обмане. Во время ссоры осужденный несколько раз ударил потерпевшего, а потом бросил его в костер. Пострадавший смог выбраться из огня, но на месте скончался от ожогов.
Убийство долго оставалось нераскрытым, однако спустя 14 лет следователи СК и МВД совместными усилиями установили убийцу. Суд приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.