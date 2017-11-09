На Алтае мужчину осудили за убийство 14-летней давности на свалке

Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, в июле 2003 года на территории свалки мужчина заподозрил 35-летнего приемщика металла в обмане. Во время ссоры осужденный несколько раз ударил потерпевшего, а потом бросил его в костер. Пострадавший смог выбраться из огня, но на месте скончался от ожогов.

Убийство долго оставалось нераскрытым, однако спустя 14 лет следователи СК и МВД совместными усилиями установили убийцу. Суд приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы.