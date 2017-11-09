Водителя барнаульского такси "Максим" посадили на пять лет за потасовку с пассажирами

Позиция таксиста

Как рассказал следствию и суду осужденный Сергей Куманев (в распоряжении редакции altapress.ru есть копия приговора), вечерами он официально подрабатывал в такси "Максим". 22 декабря 2016 года мужчина приехал по заявке в кафе, где клиенты отмечали новогодний корпоратив. К нему сели трое парней и девушка, все были пьяны. Одного парня мужчина высадил по пути и поехал на конечный адрес. В это время пассажиры поняли, что сели не в свое такси, и потребовали отвезти их по другим адресам. Водитель сообщил им новую стоимость заказа, которая была выше, чем в заявке у пассажиров. Парни начали нецензурно выражаться по этому поводу. Тогда мужчина заявил, что отвезет их по адресу в его заявке и возьмет с них ту сумму, которая там указана.

В ответ на него посыпался новый поток оскорблений, и таксист пристыдил пассажиров, сказав, что он им в деды годится. После этого его ударили в левую часть головы и рассекли бровь (травму подтверждает судмедэкспертиза). У мужчины хлынула кровь, и он был вынужден остановиться. Согласно его показаниям, он начал доставать тряпку из кармана двери, чтобы вытереться, за нее зацепился столовый нож и выпал, а когда поднял его и стал выходить из машины, на него с двух сторон накинулись парни и началась потасовка на дороге.

В это время девушка тоже выскочила на улицу и стала снимать происходящее на видео вместо того, чтобы вызвать полицию, рассказывает мужчина. После этого какой-то промежуток времени Сергей не помнит, а когда пришел в себя, понял, что сидит сверху на одном из нападавших и держит в руке нож, который тот пытается выбить. Второй нападавший в это же время бил таксиста по лицу. Боясь, что все может закончиться плохо, водитель выбросил нож. После этого парни оставили его в покое, ему удалось сесть в машину и уехать. В это время пассажиры вызвали полицию и сказали, что на них напал таксист с ножом.

Во время борьбы Сергей поранил одного из нападавших. Сам он в ходе драки получил 12 различных телесных повреждений.

Позиция пассажиров

Полиция поначалу возбудила два дела: против таксиста и пассажиров по фактам причинения легких телесных повреждений. Однако по жалобе адвоката потерпевшего в прокуратуру дело Сергея Куманева переквалифицировали на покушение на убийство одного из парней. Дело передали в СО по Центральному району СУ СКР по Алтайскому краю.

Потерпевший утверждает, что таксист сам грубил ему, и напал первым. Потасовку в машине он отрицает, с этим согласился и суд. Свидетель заявил, что водитель решил их высадить, вышел из машины с ножом и заявил, что им не жить, если они не рассчитаются за его услуги. Затем Куманев якобы толкнул его, а когда тот упал, сел сверху и стал замахиваться на него с ножом, крича, что убьет. Второй парень в это время стал оттаскивать таксиста и пытаться отнять нож, но он успел незначительно поранить лежащего на снегу клиента.

Следствию и суду потерпевший заявил, что Сергей ранил его в подбородок и в грудь. Свидетель говорил, что таксист пытался ранить парня еще в бок и в подмышечную область, а нож прошел под куртку, которая задралась. Из показаний, перечисленных в приговоре, следует, что каждый из них указывает на другого как на человека, который выбил нож у водителя. К единому мнению они не пришли. Свидетель видел кровь на лице потерпевшего и рану на подбородке.

Потерпевший отказался от дополнительных комментариев для altapress.ru.

Позиция защиты

Медики обнаружили у потерпевшего следующие повреждения: легкое сотрясение мозга, резаную рану на подбородке и царапину на левой стороне грудной клетки. Представитель стороны защиты таксиста Виталий Малышенко считает, что некоторые из них потерпевший мог получить раньше, а не в ходе драки. "Дело в том, что вся его одежда была цела, а нанести травму груди без повреждения куртки вряд ли возможно", — говорит защитник. В тоже время зафиксированных телесных повреждений у Сергея Куманева значительно больше — то есть, молодые люди его действительно избивали.

Виталий Малышенко,

представитель стороны защиты Сергея Куманева:

Суд первой инстанции не принял во внимание возраст осужденного, численное превосходство над ним со стороны потерпевшего и его товарищей. Как почти пенсионер мог справиться с двумя молодыми, физически сильными людьми? Видео, которое якобы подтверждает его покушение на совершение преступления, является всего лишь фрагментом, из которого неясно, кто первый начал конфликт. Кроме того, на нем отчетливо видно, что Куманев нож выбросил сам, его не выбивали у него из рук. Запись также не проверяли на предмет наличия следов монтажа. Свидетели и потерпевший путались в показаниях даже в мелочах: кто первый вышел, кто что сказал, в какой части автомобиля началась драка и т.д. При таких обстоятельствах необходимо выяснять, кто говорит правду, а кто нет — то есть, разрешать эти противоречия. Следствием и судом этого сделано не было. Врачи диагностировали у потерпевшего сотрясение мозга II степени, полностью проигнорировав тот факт, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Симптомы алкогольного опьянения и легкого сотрясения мозга очень похожи, но никто не удосужился отделить одно от другого.

В следственном эксперименте участвовал только потерпевший, который показывал, как именно наносились удары. Защита считает, что при таком положении тел, которое он демонстрировал, невозможно было нанести ему те травмы, которые были у него зафиксированы. В проведении повторного следственного эксперимента суд отказал. Каких–либо дополнительных экспертиз для выяснения обстоятельств дела не проводили.

Виталий Малышенко,

представитель стороны защиты Сергея Куманева:

В ходе судебных заседаний у потерпевшего претензий к Куманеву не было. Более того, он говорил, что не хочет для Сергея сурового наказания. При тщательном исследовании всех доказательств действия моего клиента могли бы квалифицировать как самооборону, и он не понес бы наказание за преступление, которого не совершал. Сергей поступил, как человек, защищавший свою жизнь от двух физически крепких молодых парней, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Но ни следствие, ни прокуратура, ни суд первой инстанции разбираться в этом не захотели. Краевой суд оставил приговор в силе, потому что у судей фактически отсутствует время во всем разобраться, и никому не хочется портить показатели качества районного суда.

"Жернова системы"

Супруга Сергея уверена, что следствие и суд велись однобоко, с обвинительным уклоном.

Лариса Куманева,

супруга осужденного:

Следователь в беседе с мужем сказал: "Я все прекрасно понимаю, но я лицо подневольное, мне приказали, я выполняю, ничем помочь не могу". Мужа определили виноватым, основываясь на домыслах и путаных показаниях пьяной компании, не подкрепленных фактами и доказательствами. Его доводы полностью проигнорировали. Суд отказал в ходатайстве о просмотре видео в замедленном действии, где отчетливо видно, что муж отводит лезвие ножа в сторону от нападавших и сам выбрасывает его при первом удобном случае. Потерпевший в итоге подтвердил это в суде, но в приговоре указано, что оружие у него выбили. Сергей не выпускал его из рук только потому, что боялся, что ножом воспользуются против него. Какой умысел может быть у человека, приехавшего по заявке, в первый раз видевшего этих людей? У моего мужа мать-инвалид и внучка-инвалид. Мы выплатили пострадавшему 200 000 рублей, претензий с его стороны не было. Он сам просил в суде первой инстанции не лишать мужа свободы. Где правду искать? Я впервые за 53 года поняла, в какой стране мы живем. Мы абсолютно беззащитны перед правоохранительной и судебной системой. Отказывая в ходатайствах, нас лишают нашего права на защиту. Все работают за "палки", прикрывая друг друга и трясясь за свою шкуру. Им плевать,что они ломают судьбу не только мужу, но и всем его родным. Если в нашей стране человек попадает в жернова системы, то это все — тупик, из которого выхода нет.

Сергея Куманева уже этапировали в рубцовскую колонию. Его срок исчисляется с июля 2017 года. Выйти по УДО он сможет только к концу 2020 года.

Виталий Малышенко направил кассационную жалобу на приговор в президиум Алтайского краевого суда. Если и эта инстанция не отправит дело на пересмотр, защита намерена обращаться в Верховный суд РФ и ЕСПЧ. Обращения в Генпрокуратуру результатов не дали, проверка нарушений не показала.

Лариса Куманева также просит всех неравнодушных подписать петицию в защиту своего мужа по этой ссылке.