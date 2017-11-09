На Алтае пьяный брат хотел задушить сестру

По предварительной информации, в селе Кызыл-Таш 53-летний мужчина пьяным пришел домой к сестре. Они поссорились, и после словесной перепалки мужчина стал душить сестру. Он также угрожал убить женщину. Сельчанка позвонила в полицию.

Мужчину задержали. Он признал свою вину. Свой поступок сельчанин пытался оправдать состоянием алкогольного опьянения.

Полицейские проводят проверку.