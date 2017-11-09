На Алтае пьяный брат хотел задушить сестру

Жительница Кош-Агачского района рассказал полицейским, что брат душил ее и угрожал убийством, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.
По предварительной информации, в селе Кызыл-Таш 53-летний мужчина пьяным пришел домой к сестре. Они поссорились, и после словесной перепалки мужчина стал душить сестру. Он также угрожал убить женщину. Сельчанка позвонила в полицию.
Мужчину задержали. Он признал свою вину. Свой поступок сельчанин пытался оправдать состоянием алкогольного опьянения.
Полицейские проводят проверку.
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