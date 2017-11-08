В Алтайском крае мужчина после ссоры убил отца и вывез его в лес

В Рубцовском районе задержали 34-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве собственного отца. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, утром 7 ноября в лесном массиве возле трассы в село Волчиха нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти. Убитым оказался 57-летний мужчина, который 6 ноября пришел в гости к своему сыну. Мужчины выпили, а потом поссорились. В результате подозреваемый стал избивать отца и задушил его. Затем он вывез тело в лесной массив недалеко от проезжей части.
Подозреваемого задержали, против него возбудили уголовное дело.
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