В Алтайском крае мужчина после ссоры убил отца и вывез его в лес

По данным следствия, утром 7 ноября в лесном массиве возле трассы в село Волчиха нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти. Убитым оказался 57-летний мужчина, который 6 ноября пришел в гости к своему сыну. Мужчины выпили, а потом поссорились. В результате подозреваемый стал избивать отца и задушил его. Затем он вывез тело в лесной массив недалеко от проезжей части.

Подозреваемого задержали, против него возбудили уголовное дело.