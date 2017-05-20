На Алтае мужчина украл бензопилу и сжег лесопилку вместе со сторожем, чтобы замести следы

Житель Троицкого района предстал перед судом по обвинению в убийстве сторожа лесопильного цеха с целью скрыть кражу бензопилы, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
Завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя села Троицкое, обвиняемого в краже и убийстве путем поджога. По данным следствия, в августе прошлого года в селе Троицкое обвиняемый был в гостях у своего знакомого в бытовом здании лесопильного цеха. Он заметил там бензопилу и ночное время вернулся в цех и похитил дорогостоящий инструмент, пока его знакомый-сторож спал.
Осознав, что он сможет в последующем изобличить его в совершении кражи, злоумышленник изнутри поджег бытовое здание, удостоверившись, что сторож не сможет покинуть помещение. Смерть мужчины наступила на месте происшествия в результате острого отравления продуктами горения.
В результате было повреждено и уничтожено принадлежащее местному предпринимателю бытовое здание лесопильного цеха и находящееся там имущество на общую сумму более 520 тысяч рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.