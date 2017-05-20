На Алтае мужчина украл бензопилу и сжег лесопилку вместе со сторожем, чтобы замести следы

Завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя села Троицкое, обвиняемого в краже и убийстве путем поджога. По данным следствия, в августе прошлого года в селе Троицкое обвиняемый был в гостях у своего знакомого в бытовом здании лесопильного цеха. Он заметил там бензопилу и ночное время вернулся в цех и похитил дорогостоящий инструмент, пока его знакомый-сторож спал.

Осознав, что он сможет в последующем изобличить его в совершении кражи, злоумышленник изнутри поджег бытовое здание, удостоверившись, что сторож не сможет покинуть помещение. Смерть мужчины наступила на месте происшествия в результате острого отравления продуктами горения.

В результате было повреждено и уничтожено принадлежащее местному предпринимателю бытовое здание лесопильного цеха и находящееся там имущество на общую сумму более 520 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.