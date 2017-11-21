Очевидцы: в Барнауле из-за пожара в административном здании дымом заволокло несколько улиц. Фото: Антон Васечкин в vk.com/barneos22. Очевидцы: в Барнауле из-за пожара в административном здании дымом заволокло несколько улиц. Фото: Павел Лобченко в vk.com/barneos22. Очевидцы: в Барнауле из-за пожара в административном здании дымом заволокло несколько улиц. Фото: Павел Лобченко в vk.com/barneos22. Очевидцы: в Барнауле из-за пожара в административном здании дымом заволокло несколько улиц. Фото: Антон Васечкин в vk.com/barneos22.

В пресс-службе МЧС по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, что возгорание произошло в административном здании. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

Сейчас пожарные продолжают борьбу с огнем. Пострадавших нет.