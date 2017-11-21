В Барнауле 21 ноября загорелся дом на улице Правый берег пруда. Из-за густого дыма затруднено движение на улицах, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
Очевидцы: в Барнауле из-за пожара в административном здании дымом заволокло несколько улиц. Фото: Антон Васечкин в vk.com/barneos22.
Очевидцы: в Барнауле из-за пожара в административном здании дымом заволокло несколько улиц. Фото: Павел Лобченко в vk.com/barneos22.
Очевидцы: в Барнауле из-за пожара в административном здании дымом заволокло несколько улиц. Фото: Павел Лобченко в vk.com/barneos22.
Очевидцы: в Барнауле из-за пожара в административном здании дымом заволокло несколько улиц. Фото: Антон Васечкин в vk.com/barneos22.
В пресс-службе МЧС по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, что возгорание произошло в административном здании. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.
Сейчас пожарные продолжают борьбу с огнем. Пострадавших нет.
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