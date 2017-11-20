В Алтайском крае за сутки пожарные спасли 15 человек

В воскресенье пожар произошел в Барнауле в девятиэтажном доме на улице Кулагина. Горел мусорный контейнер. Дым заполнил подъезд и поднялся до верхних этажей здания. Пожарные эвакуировали пять человек, среди них был один ребенок.

Здоровью людей ничего не угрожает. Для ликвидации пожара потребовалось пять минут. Предварительная причина пожара — неосторожность при обращении с огнем.

Другое возгорание произошло ночью в подвале бийской многоэтажки. Когда на место прибыли пожарные, дым успел заполнить подъезд до верхних этажей.

Пожарные вывели из здания восемь взрослых людей и двух детей. На ликвидацию пожара ушло чуть более десяти минут. По предварительной информации, причина возгорания — нарушение правил монтажа электрооборудования.