В Барнауле из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 15 человек

Сообщение о возгорании здания в Индустриальном районе поступило 00:30. В 00:44 пожар локализовали, а через 3 минуты ликвидировали.

В пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю altapress.ru сообщили, что возгорание произошло в квартире. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Огонь повредил мебель и вещи. Из-за сильного задымления из дома эвакуировали 15 жильцов. Двоим пострадавшим понадобилась помощь медиков, потому что они надышались дымом.

Предварительная причина возгорания — неосторожность при курении.

В тушении участвовали 19 пожарных и 7 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 7 человек личного состава и 3 единицы техники.