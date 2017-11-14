В Барнауле из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 15 человек

В Барнауле ночью 13 ноября произошел пожар в девятиэтажном доме, сообщает сайт ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Сообщение о возгорании здания в Индустриальном районе поступило 00:30. В 00:44 пожар локализовали, а через 3 минуты ликвидировали.
В пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю altapress.ru сообщили, что возгорание произошло в квартире. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Огонь повредил мебель и вещи. Из-за сильного задымления из дома эвакуировали 15 жильцов. Двоим пострадавшим понадобилась помощь медиков, потому что они надышались дымом.
Предварительная причина возгорания — неосторожность при курении.
В тушении участвовали 19 пожарных и 7 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 7 человек личного состава и 3 единицы техники.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.