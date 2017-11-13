Барнаулец спас хозяев дома во время пожара

В Барнауле на улице Депутатская, 15 ночью 12 ноября произошел пожар в частном доме. Один из очевидцев помог соседям выбраться из горящего здания. По предварительным данным, неизвестные подожгли постройку.
Сообщение о возгорании поступило в 22:40. В 23:05 пожар локализовали, а через 13 минут ликвидировали, сообщает сайт ГУ МЧС по Алтайскому краю. По словам очевидцев, до приезда пожарных сосед помог выбраться хозяевам дома через окно. В здании находились пенсионеры, а также их дочь с мужем и внуки. Огонь отрезал им выход из дома.
В пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, что площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Огонь повредил кровлю и крышу. Пострадавших нет.
По предварительной информации, причина пожара — поджог.
В тушении участвовали 30 пожарных и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекли 27 человека личного состава и 7 единиц техники.
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