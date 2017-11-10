В центре Барнаула горел торговый центр

В пресс-службе управления altapress.ru рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 7:35. Горел один из магазинов в ТЦ "Старый базар" на улице, Ленина 1а. Пожар локализовали в 7:42, а через 14 минут ликвидировали.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Огонь повредил кондиционер. Пострадавших нет.

В тушении участвовали 29 пожарных и 9 единиц техники.