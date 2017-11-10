В центре Барнаула горел торговый центр

В Барнауле утром 10 ноября произошел пожар в одном из магазинов в ТЦ "Старый базар", сообщает сайт ГУ МЧС по Алтайскому краю.
В пресс-службе управления altapress.ru рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 7:35. Горел один из магазинов в ТЦ "Старый базар" на улице, Ленина 1а. Пожар локализовали в 7:42, а через 14 минут ликвидировали.
Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Огонь повредил кондиционер. Пострадавших нет.
В тушении участвовали 29 пожарных и 9 единиц техники.
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