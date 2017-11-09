В Барнауле 30 человек тушили пожар в типографии

Сегодня, 07:50.
Происшествия

В Барнауле ночью 8 ноября произошел пожар в типографии в Октябрьском районе, сообщает сайт ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар. Огонь.
Пожар. Огонь. Фото: открытые источники (CC0).

Сообщение о возгорании поступило в 00:25. Пожар локализовали в 00:51, а через 20 минут ликвидировали.

В борьбе с огнем участвовали 30 пожарных и 9 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 26 человек личного состава и 7 единиц техники.

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