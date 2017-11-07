В Барнауле 10 пожарных тушили таинственную постройку

В центре Барнаула 10 пожарных тушили таинственную постройку. Фото: Данил Бурсов в vk.com/barneos22. В центре Барнаула 10 пожарных тушили таинственную постройку. Фото: Ярик Бозлаков в vk.com/barneos22. В центре Барнаула 10 пожарных тушили таинственную постройку. Фото: Ярик Бозлаков в vk.com/barneos22. В центре Барнаула 10 пожарных тушили таинственную постройку. Фото: Ярик Бозлаков в vk.com/barneos22. В центре Барнаула 10 пожарных тушили таинственную постройку. Фото: Данил Бурсов в vk.com/barneos22.

По словам очевидцев, в постройке делали ремонт. В сооружении загорелся пенопласт при обработке стен сваркой.

В пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, что сообщение о возгорании мусора поступило в 14:19. Пожар ликвидировали через 5 минут. В тушении участвовали 10 пожарных и две автоцистерны.

Пострадавших нет.