В Барнауле 10 пожарных тушили таинственную постройку

В Барнауле на улице Ленина, 169 горела постройка, сообщают очевидцы в сообществе "Барнаул 22". На место ЧП выехали 10 пожарных и две автоцистерны.
В центре Барнаула 10 пожарных тушили таинственную постройку. Фото: Данил Бурсов в vk.com/barneos22.
В центре Барнаула 10 пожарных тушили таинственную постройку. Фото: Ярик Бозлаков в vk.com/barneos22.
В центре Барнаула 10 пожарных тушили таинственную постройку. Фото: Ярик Бозлаков в vk.com/barneos22.
В центре Барнаула 10 пожарных тушили таинственную постройку. Фото: Ярик Бозлаков в vk.com/barneos22.
В центре Барнаула 10 пожарных тушили таинственную постройку. Фото: Данил Бурсов в vk.com/barneos22.
По словам очевидцев, в постройке делали ремонт. В сооружении загорелся пенопласт при обработке стен сваркой.
В пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, что сообщение о возгорании мусора поступило в 14:19. Пожар ликвидировали через 5 минут. В тушении участвовали 10 пожарных и две автоцистерны.
Пострадавших нет.
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