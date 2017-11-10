На Алтае пожарным пришлось тушить двухэтажный дом, в котором загорелся газ

В Горно-Алтайске мог полностью не сгореть частный дом, в котором воспламенился один газовый баллон и чуть было не взорвался второй. Пожарным удалось остановить распространение пламени, которое могло переброситься на другие строения, пишет республиканский главк МЧС.
Пожар начался в котельной одного из домов на улице Березовая роща. Хозяин растопил там печь и ушел. В это время из-за раскалившейся трубы воспламенились стоящие рядом с печью предметы. Один из находившихся в помещении баллонов с пропаном от перегрева воспламенился. Поднявшийся столб огня быстро распространился до второго этажа, загорелось потолочное перекрытие.
Дым, идущий из щелей гаражных ворот в цокольном этаже, заметили соседи, которые вызвали пожарных.
Сотрудники МЧС оперативно выехали на вызов. Вначале они вывели из горящего гаража автомобиль, а потом в сильно задымленном горящем здании принялись искать очаг возгорания. Огнеборцам удалось вовремя обнаружить и вынести на улицу второй газовый баллон, взрыв которого мог бы усилить пожар.
Напомним, что 5 ноября в частном доме в селе Алтайское произошел взрыв бытового газа. Пострадала семья из 4-х человек: мужчина, женщина и двое их совершеннолетних детей. А 28 октября в одной из квартир одноэтажного многоквартирного жилого дома в Рубцовске произошел взрыв. По предварительной версии, взорвался газовый баллон: случился сильный хлопок, однако пожара не последовало. В результате погибли 60-летний хозяин дома и его 49-летняя сожительница. Другие жильцы дома не пострадали, их эвакуировали.
В связи с этим губернатор края Александр Карлин поручил минстройтрансу Алтайского края проверить безопасность газоснабжения жилых домов и социальных учреждений.
А 9 ноября в Ижевске из-за взрыва газа обрушилась часть девятиэтажного дома, погибло несколько человек.
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