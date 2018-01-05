В Алтайском крае председатель калманского Собрания депутатов погиб в шторме

По данным источника издания, погибший выехал на автомобиле один, куда и зачем — не уточняется. Он остановил машину на трассе и вышел. Тело нашли в 30 метрах от автомобиля.

Вдова, Екатерина Вундер, рассказала, что дата смерти была установлена — 27 декабря 2017 года, в период объявленного в крае штормового предупреждения. Труп обнаружили лишь на следующий день.

В Топчихинском МО МВД сообщили, что материалы дела сейчас рассматриваются алейским межрайонным следственным отделом краевого следственного управления СК РФ.

Справка

Александр Вундер родился 21 мая 1955 года в деревне Зырянка Казачинского района Красноярского края. Председателем калманского районного Собрания депутатов он был с 4 сентября 2017 года. До этого девять лет он занимал пост главы района. С 2003 года он являлся генеральным директором ЗАО "Кубанка", бывшего местного совхоза, в котором в 1977 году Александр Вундер начал работать, сначала в должности заведующего ремонтно-тракторной мастерской, а затем и главного инженера совхоза.