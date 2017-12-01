В Горном Алтае на охоте застрелили барнаульского бизнесмена

Барнаульский предприниматель погиб на охоте, в которой принимали участие семь бизнесменов из Барнаула и один из Чемала. Трагедия произошла в минувшие выходные в окрестностях села Эдиган Чемальского района, пишут "Новости Горного Алтая" со ссылкой на своего источника.
Как рассказывает издание, все участники этой коллективной охоты были вооружены карабинами. Охотники разошлись по заранее оговоренным местам. Однако 36-летний барнаулец, не ставя в известность товарищей, выехал на коне с места и попал в сектор обстрела, там он спешился и пошел в ту сторону, где находилась линия огня.
Мужчину обнаружили с простреленной головой.
По данным источника "Новостей Горного Алтая", охота велась на законных основаниях, у ее участников были все документы.
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
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