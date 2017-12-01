В Горном Алтае на охоте застрелили барнаульского бизнесмена

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Происшествия

Барнаульский предприниматель погиб на охоте, в которой принимали участие семь бизнесменов из Барнаула и один из Чемала. Трагедия произошла в минувшие выходные в окрестностях села Эдиган Чемальского района, пишут "Новости Горного Алтая" со ссылкой на своего источника.

Изъятый у браконьера карабин.
Изъятый у браконьера карабин. Фото: Игорь Иваницкий.

Как рассказывает издание, все участники этой коллективной охоты были вооружены карабинами. Охотники разошлись по заранее оговоренным местам. Однако 36-летний барнаулец, не ставя в известность товарищей, выехал на коне с места и попал в сектор обстрела, там он спешился и пошел в ту сторону, где находилась линия огня.

Мужчину обнаружили с простреленной головой.

По данным источника "Новостей Горного Алтая", охота велась на законных основаниях, у ее участников были все документы.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

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