В Горном Алтае на охоте застрелили барнаульского бизнесмена

Как рассказывает издание, все участники этой коллективной охоты были вооружены карабинами. Охотники разошлись по заранее оговоренным местам. Однако 36-летний барнаулец, не ставя в известность товарищей, выехал на коне с места и попал в сектор обстрела, там он спешился и пошел в ту сторону, где находилась линия огня.

Мужчину обнаружили с простреленной головой.

По данным источника "Новостей Горного Алтая", охота велась на законных основаниях, у ее участников были все документы.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.