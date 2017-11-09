В Красногорском районе задержали мужчину по подозрению в незаконной охоте на лося, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
В Алтайском крае браконьер убил лося и три дня перетаскивал мясо домой. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.
В Алтайском крае браконьер убил лося и три дня перетаскивал мясо домой. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.
В Алтайском крае браконьер убил лося и три дня перетаскивал мясо домой. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.
В Алтайском крае браконьер убил лося и три дня перетаскивал мясо домой. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.
По предварительной информации, 4 ноября житель села Калташ застрелил лося в лесном массиве. Мужчина 1985 года рождения убил животное из незарегистрированного ружья. Сельчанин разделал тушу и за три дня перенес мясо домой.
Полицейские изъяли у мужчины два незарегистрированных ружья 16 и 20 калибров. Сельчанин признал свою вину.
Против мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит штраф до двухсот тысяч рублей либо арест на срок до шести месяцев. Сумма ущерба, причиненного государству, составила 120 тысяч рублей.
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