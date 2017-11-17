На Алтае волки терроризируют жителей нескольких сел.

От нападения волков больше всего страдают жители Улаганского, Онгудайского, Кош-Агачского и Шебалинского районов. Отстрел остается единственным способом уничтожения волков.

За последние несколько лет финансирование борьбы с волками увеличили с 800 тыс. рублей до 1,8 млн. За убийство хищников охотникам выплачивают по 3 тысячи рублей. В ближайшее время власти планируют увеличить число охотничьих бригад. Сейчас в республике работают 238 охотников-волчатников.

Для премий охотникам выделят еще 1 млн рублей, а в бюджет следующего года заложат вдвое большую сумму — 3,6 млн рублей. Кроме того, появятся охотники, которые будут профессионально убивать хищников.

Сейчас в Республике Алтай по горам бродят более 1000 особей. Всего в этом году охотники убили 506 волков.