На Алтае волки терроризируют жителей нескольких сел.

Жители Республики Алтай жалуются на то, что волки уничтожают скот. Власти удвоят финансирование борьбы с хищниками. Это решение приняли на заседании правительства, сообщает официальный сайт региона.
От нападения волков больше всего страдают жители Улаганского, Онгудайского, Кош-Агачского и Шебалинского районов. Отстрел остается единственным способом уничтожения волков.
За последние несколько лет финансирование борьбы с волками увеличили с 800 тыс. рублей до 1,8 млн. За убийство хищников охотникам выплачивают по 3 тысячи рублей. В ближайшее время власти планируют увеличить число охотничьих бригад. Сейчас в республике работают 238 охотников-волчатников.
Для премий охотникам выделят еще 1 млн рублей, а в бюджет следующего года заложат вдвое большую сумму — 3,6 млн рублей. Кроме того, появятся охотники, которые будут профессионально убивать хищников.
Сейчас в Республике Алтай по горам бродят более 1000 особей. Всего в этом году охотники убили 506 волков.
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