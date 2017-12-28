В жуткой аварии на трассе в Новосибирской области разорвало Nissan, водитель погиб. Фото: vk.com/act54. В жуткой аварии на трассе в Новосибирской области разорвало Nissan, водитель погиб. Фото: vk.com/act54. В жуткой аварии на трассе в Новосибирской области разорвало Nissan, водитель погиб. Фото: vk.com/act54.

ДТП произошло на 54 километре трассы К-19р. Водитель Nissan Cefiro ехал со стороны Новосибирска и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с машиной Volkswagen. Водитель пытался уйти от аварии, но автомобили столкнулись на обочине, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

В результате аварии водитель Nissan Cefiro погиб.

На снимках с места аварии видно, что передняя часть машины лежит на обочине, а задняя — в кювете. На месте работают полицейские и медики.