В страшной аварии на трассе К-19р погиб мужчина. Автомобиль, на котором он ехал, разорвало на части, сообщают в группе новосибирской службы эвакуации "АСТ-54".
В жуткой аварии на трассе в Новосибирской области разорвало Nissan, водитель погиб. Фото: vk.com/act54.
В жуткой аварии на трассе в Новосибирской области разорвало Nissan, водитель погиб. Фото: vk.com/act54.
В жуткой аварии на трассе в Новосибирской области разорвало Nissan, водитель погиб. Фото: vk.com/act54.
ДТП произошло на 54 километре трассы К-19р. Водитель Nissan Cefiro ехал со стороны Новосибирска и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с машиной Volkswagen. Водитель пытался уйти от аварии, но автомобили столкнулись на обочине, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
В результате аварии водитель Nissan Cefiro погиб.
На снимках с места аварии видно, что передняя часть машины лежит на обочине, а задняя — в кювете. На месте работают полицейские и медики.
Смотрите также
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.