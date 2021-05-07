Автоэксперты посоветовали россиянам поторопиться с покупкой машины

По его словам, цены на машины не упадут. Однако проблемы с поставками автомобилей ряда моделей и комплектаций останутся, отметил эксперт.

Как сообщили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры», на сегодня автокредиты имеют довольно выгодные условия, но рассчитывать на акции от продавцов не рекомендуется. Из-за нехватки определенных моделей сделки по ним проводятся практически без привычных скидок, считают в организации.

Рост цен на некоторые модели уже зафиксирован в России. Новые авто с начала 2021 года подорожали в среднем на 12%, рассказали эксперты.