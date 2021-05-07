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Автоновости

Автоэксперты посоветовали россиянам поторопиться с покупкой машины

Российский рынок автомобилей испытывает дефицит некоторых моделей, поэтому покупку авто не стоит откладывать, считает член совета директоров ГК «Оками» Олег Мосеев, пишет ФАН.

Автомобили. Дорога.
Автомобили. Дорога.
СС0

По его словам, цены на машины не упадут. Однако проблемы с поставками автомобилей ряда моделей и комплектаций останутся, отметил эксперт.

Как сообщили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры», на сегодня автокредиты имеют довольно выгодные условия, но рассчитывать на акции от продавцов не рекомендуется. Из-за нехватки определенных моделей сделки по ним проводятся практически без привычных скидок, считают в организации.

Рост цен на некоторые модели уже зафиксирован в России. Новые авто с начала 2021 года подорожали в среднем на 12%, рассказали эксперты.

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