Пора колодки менять. Какими способами хитроумные автомеханики пытаются обмануть доверчивых дам

О способах развода в автосервисах было известно и до пандемии. Но безденежье, резкий спад клиентов и растущая кредитная нагрузка вызвали у недобросовестных владельцев ремонтных мастерских соблазн подзаработать. Известная фраза «что для клиента хорошо — механику плохо» как нельзя лучше характеризует стремление нажиться на некомпетентном клиенте. Ну, а как иначе? Кто чаще ломается, тот чаще и чинится. О том, как станции технического обслуживания и автомастерские обманывают клиентов и особенно клиенток, в материале altapress.ru.

Любителя за версту видно

Ушлые мастера на станциях техобсуживания попытаются обмануть владельца, если поймут, что он не разбирается в устройстве автомобиля. Для этого профессионалу достаточно задать клиенту несколько наводящих вопросов о характере поломки и посмотреть на реакцию любителя.

«Обычно с первых минут можно определить уровень осведомленности водителя. Некоторые сразу и честно говорят, что они ничего не понимают. Или что автомобиль давно не обслуживался. Есть и такие, кто просто отдает ключи, просит осмотреть авто и уезжает по своим делам. Такие, кстати, очень рискуют потом искать угнанный автомобиль, потому что опытному слесарю сделать ключ к сигналке не так уж сложно», — комментирует Виктор Сомов, автомеханик и водитель с 13-летним стажем.

По словам Виктора, как бы ему не хотелось обижать дам, но именно женщины чаще попадаются в ловушки из-за неподготовленности к походу в автосервис.

Женщина за рулем. СС0

Самые распространенные способы

Некомпетентного клиента несложно аккуратно развести на деньги. Например, всем известная фраза «у меня там что-то стучит» может вылиться в крупную сумму, потому что работник сервиса неожиданно обнаружит полнейший износ всей ходовой части (от протектора до коллектора). А на деле, нужно было заменить резинку в подвеске.

Но если клиент поверил в износ шаровой опоры, рулевой рейки и концевой при таких симптомах, то список услуг может оказаться для него просто «золотым».

Ольга Холуянко,

автоледи из Барнаула:

Был один случай у меня. Надо в машине было поменять бензобак: купила я его, притащила в сервис и попросила заменить. Стоило эта услуга тогда по прайсу пару тысяч рублей. Так вышло, что с автомехаником, который занимался моей машиной, мы потом задружили. Как-то он мне признался, что цену за услугу написали в прайсе якобы потому, что выполнили работы по максимуму, то есть сняли спецзащиту на дне и прочее для машин более высокого класса. А на деле, мой новый знакомец открутил 4 болта и закрутил их обратно, что по сути стоило гораздо дешевле.

Подобных ситуаций очень много. Чтобы не попасть впросак, есть два решения. Первый — если не разбираешься, бери с собой человека, который понимает в ремонте автомобилей. Второй — выясняй стоимость услуги, смотри средний ценник в интернете и сравнивай.

В Барнауле продают автосервис с офисом и апартаментами realtai.ru

Торгашество и «кража» старых запчастей

В некоторых автосервисах есть собственные склады и магазины с автозапчастями. Естественно, продукцию нужно как-то реализовывать. И не факт, что запчасти для вашего авто будут новые и оригинальные. Зачастую бывает так, что вполне рабочую деталь, которую по регламенту уже пора заменить, механик оставляет себе.

Вера Николаева,

автоледи из Бийска:

Пару лет назад, когда только получила права, муж отправил меня менять колодки. Он не смог со мной поехать, но сказал, чтобы все, что работники сервиса снимут, я забрала с собой. За работой механиков я не смотрела, сейчас понимаю, что зря. В общем, спустя какое-то время выходит мастер и говорит все готово. Я спросила про старые колодки. Молодой человек начал объяснять, что они стерлись и толку от них не будет. И вообще он их выбросил в мусорку. Разбираться я не стала, не буду же лазить по мусорным бакам. Что делать в таких случаях, я не знала, да и новые колодки мне поставили.

Манипуляция с мусоркой делается для того, чтобы деталь не возвращать, а в дальнейшем «отреставрировать» и перепродать в качестве новой. Такое часто проделывают с китайскими дисками, выставляя их на витрины в качестве оригинала. На таких запчастях машина живет следующие 1−2 тыс. км, а потом снова посещает СТО. И так по вечному кругу.

Не виноватые мы — он сам принес

Автосервисы, у которых в наличие есть собственные магазины и склады, как вы уже поняли, вынуждены искать уловки, чтобы реализовать свои запчасти. Но автовладелец может нагрянуть в СТО с собственной деталью. в таком случае, по словам Виктора, нужно быть готовым к тому, что деталь может оказаться «бракованной». И когда разгневанный клиент предъявит претензию, получит закономерный ответ о том, что он сам привез бракованную деталь.

Автосервис FIT SERVICE. Источник: Федеральная сеть автосервисов FIT SERVICE в Барнауле.

Затем ему, конечно же, предложат все исправить, но для этого нужно купить «вот в этом магазине» качественные запчасти.

В правильных СТО колодки, диски, шланги и прочие снятые детали выдают владельцу — аккуратно укладывают в багажник снятые запчасти.

Сделано из навоза и пиломатериалов

Конечно, некоторые автовладельцы виноваты сами. Они ищут способы сэкономить и выбирают мастерскую по принципу «где бы подешевле». Но в результате в стремлении не переплатить они обращаются в богом забытые «шиномонтажки» в районе местных гаражей и попадают на более крупные суммы. Обычно результаты работ умельцев из таких контор вызывает шок — либо выхлопная труба по дороге отвалится, либо машина «сядет» в ближайшем кювете.

Кузовные работы и ремонт авто. Михаил Хаустов

Елена Ткацева,

автоледи из Барнаула:

Когда навещала родственников в Рубцовске, решила воспользоваться отпуском и установить, наконец-то, новенькую магнитолу. Мне посоветовали одно из небольших СТО, недалеко от окраины города. Сказано-сделано. Машину отогнала в небольшой гараж, где улыбающийся молодой человек заверил, что все будет в лучшем виде. После установки, казалось, что магнитола стоит в панели, как влитая. Но через несколько месяцев, на очередной кочке она вылетела. Выскочила из ниши как хлебушек из тостера! Жаль, что я не сфотографировала то, что они наляпали на бедную магнитолу изнутри. Это были куски чего-то черного, старый двусторонний скотч, какие-то палки. Если перефразировать известную идиому, все было сделано с использованием навоза и пиломатериалов.

Решение проблемы для экономных: выберите автосервис, который нравится вашим опытным друзьям-автомобилистам. Таким образом вероятность быть обманутыми становится, как минимум, меньше, и о ценах на услуги ремонта вы будете осведомлены.

Ремонт автомобиля Анна Зайкова

Как не попасться на обман

Виктор дал несколько простых советов, в том числе и для автоледи. Для того, чтобы не стать обманутым в автосервисе нужно:

Выбрать узкоспециализирующийся сервис или дилерский центр , который занимается конкретной маркой.

который занимается конкретной маркой. Посоветоваться с друзьями о репутации СТО. Сарафанное радио всегда хорошо работало. Однако автосервисы в гаражном кооперативе лучше избегать.

Узнать заранее цену за нормо-час. А также уточнить , можно ли находиться в ремонтной зоне.

можно ли находиться в ремонтной зоне. Берите с собой мужа , брата , свата , которые хотя бы немного понимают , как производится ремонт.

брата свата которые хотя бы немного понимают как производится ремонт. Проверить заказ-наряд и услуги , которые там прописаны. Если в акте будут указаны работы , на которые клиент ранее не давал согласие , то он может их не оплачивать. Также уточните , есть ли компьютерный учет , который обеспечит фиксирование всех работ , чеки и гарантии.

которые там прописаны. Если в акте будут указаны работы на которые клиент ранее не давал согласие то он может их не оплачивать. Также уточните есть ли компьютерный учет который обеспечит фиксирование всех работ чеки и гарантии. Запросить пакет документов от поставщика-производителя и осмотреть запчасть на наличие логотипа , если в автосервисе пытаются продать детали со склада.

Когда клиент понимает, что его обманули или что автосервис некачественно выполнил работы, он может обратиться непосредственно в СТО для решения проблемы. Либо по гарантии, либо согласно Закону «О защите прав потребителей» автосервис в удобные для клиента сроки должен устранить «оплошность». В случае, когда СТО не идут на контакт, клиент может подать в суд.

Вне шаблона

Не всегда автоледи становятся «жертвами» недобросовестных автомехаников. В подтверждение — небольшая история об одной из таких представительниц.

Ну очень сильная женщина! Джоан Роудс. 1952. fishki.net

Елена Вобина,

автоледи из Барнаула:

Была такая веселая ситуация у моей подруги. Она раньше работала мастером приемщиком на СТО, занималась подбором автомобильных запчастей. Прошло время, она уволилась и переехала на другой конец страны, в Москву. Наступила зима, а всем автовладельцам известно, что при переходе сезонов лето-зима необходимо менять жидкости в машине (а также отслеживать их состояние и вне сезона, менять по километражу), проверить ремни и прочее. В общем, пришла она в популярную сеть СТО и там ей начали втирать про то, что у нее стойки «пробиты» и большие проблемы в ГРМ. Она послушала и попросила показать, где и в чем проблема. Когда они начали грязь выдавать за поломку (понятия не имею, как это выглядело), она провела элементарную диагностику, показав этим ремонтникам, что если девушка в СТО обратилась, это не всегда пустая голова.

Дело закончилось звонком на горячую линию и записью в книге жалоб. Девушка обратилась в другое СТО, где ей оказали качественную услугу.