Автолюбители получат кэшбэк при оплате картами «Мир» в мобильном приложении АЗС. GO

С 1 марта по 31 мая 2019 года водители, оплачивая топливо на АЗС «Газпромнефть» через приложение АЗС. GO с помощью карт платежной системы «Мир», получат возврат 10% стоимости покупки на банковскую карту.

Для участия в акции пользователи приложения — держатели карт «Мир» должны выполнить простые условия: зарегистрировать свою карту в программе лояльности платежной системы «Мир», заправлять автомобиль любым видом топлива на станциях «Газпромнефть» на сумму от 1500 рублей и оплачивать заказ через приложение АЗС. GO картой «Мир», выпущенной любым банком.

Алексей Бобров,

глава департамента клиентских решений «Газпром нефти»:

Компания «Газпромнефть» вместе с партнерами развивает рынок онлайн-оплаты для того, чтобы наши клиенты совершали покупки в удобной им форме. При этом пользователи получают дополнительный доход за активное использование цифровых продуктов: автолюбители могут вернуть до 4,5 тысяч рублей в виде кэшбэка за 3 месяца. Вместе с тем оплата топлива через АЗС. GO позволяет сократить среднее время заправки в два раза.

Мария Точилова,

директор по развитию продуктов , цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир»:

АЗС стабильно входят в число самых популярных мест, в которых россияне расплачиваются картами «Мир» — в январе этого года более 7,5 миллионов или 6% от общего количества межбанковских операций по национальным платежным картам было совершено на заправках. Новая совместная акция с «Газпромнефтью» позволит держателям карт «Мир» не только экономить время на оплату топлива, но и получать кэшбэк, который потом можно потратить на другие полезные покупки.

Карту платежной системы «Мир» принимают на всей территории России. Количество карт «Мир» превысило 53 млн, а количество совершенных по ним межбанковских операций за 2018 год достигло 1,3 млрд.

Мобильное приложение АЗС. GO поддерживается на более чем 250 АЗС в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Тюмени, Омске, Псковской, Новгородской, Тверской областях.

Приложение АЗС. GO помогает создавать заказ по количеству литров или на определенную сумму. Автомобилист может произвести оплату, не выходя из машины, с помощью привязанной банковской карты или с помощью ApplePay. В АЗС. GO предусмотрена функция поиска заправки по местоположению и ценам на бензин и дизельное топливо.

Приложение АЗС. GO доступно для скачивания в App Store и Google Play.

Информация действительна на момент публикации