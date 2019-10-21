Автомобиль BMW X5 разорвало после жесткого столкновения с мусорным баком в Барнауле

У машины вырвало переднюю ось, но водитель и пассажиры не пострадали. По словам очевидцев, в салоне автомобиля на момент аварии все были пьяны.
Причем, как утверждают в соцсетях, владелец авто приобрел его всего около двух недель назад.
В Барнауле поздно вечером 20 октября на ул. Северо-Западной, 122 автомобиль BMW X5 врезался в мусорный бак, сообщили свидетели ДТП в группе «Инцидент Барнаул».
У машины вырвало переднюю ось, но водитель и пассажиры не пострадали. По словам очевидцев, в салоне автомобиля на момент аварии все были пьяны.
Причем, как утверждают в соцсетях, владелец авто приобрел его всего около двух недель назад.
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