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Автоновости

Автомобиль BMW X5 разорвало после жесткого столкновения с мусорным баком в Барнауле

В Барнауле поздно вечером 20 октября на ул. Северо-Западной, 122 автомобиль BMW X5 врезался в мусорный бак, сообщили свидетели ДТП в группе «Инцидент Барнаул».

BMW серьезно пострадал в ночном ДТП.
BMW серьезно пострадал в ночном ДТП.
Barnaul22

У машины вырвало переднюю ось, но водитель и пассажиры не пострадали. По словам очевидцев, в салоне автомобиля на момент аварии все были пьяны.

Причем, как утверждают в соцсетях, владелец авто приобрел его всего около двух недель назад.

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