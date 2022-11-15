Porsche Cayenne — серебристого цвета с обтекаемым кузовом. У него двухцветный кожаный салон — черный и бежевый. Его комфортность очень ценят автомобилисты.
Он выглядит как новый, несмотря на то, что проехал уже 24 тыс. км.
В автомобиле установлен пакет Sport Chrono, включая кнопку переключения режимов.
У него адаптивная пневматическая подвеска с регулировкой дорожного просвета и функцией выравнивания. В том числе PASM. На колесах красуются 21-дюймовые диски.
Путь водителю будут освещать матричные светодиодные фары. Дополнительно установлена система динамического освещения Porsche.
В салоне стоит система объемного звучания BOSE.
Для защиты в автомобиле есть система помощи при парковке спереди и сзади, включая камеру кругового обзора. А также электромеханические доводчики дверей.
У Porsche Cayenne бензиновый двигатель на 3 л и автоматическая коробка передач. В городе он, по паспорту, расходует 11,3 л, а за его пределами — 8 л.
Автомобиль имеет 340 лошадиных сил. Он разгоняется за 6 секунд, а его максимальная скорость — 245 км/ч.