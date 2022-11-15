15 ноября
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Автоновости

Автомобиль — конфетка. Что за самый дорогой в Алтайском крае Porsche продают за 9 млн рублей

Porsche Cayenne 2021 года выпуска продают за 9,3 млн рублей. Это самый дорогой автомобиль этой марки в Алтайском крае. Объявление размещено на Drom.ru.

Porsche Cayenne 2021 года выпуска за 9,3 млн рублей
Porsche Cayenne 2021 года выпуска за 9,3 млн рублей
Drom.ru

Porsche Cayenne — серебристого цвета с обтекаемым кузовом. У него двухцветный кожаный салон — черный и бежевый. Его комфортность очень ценят автомобилисты.

Он выглядит как новый, несмотря на то, что проехал уже 24 тыс. км.

В автомобиле установлен пакет Sport Chrono, включая кнопку переключения режимов.

У него адаптивная пневматическая подвеска с регулировкой дорожного просвета и функцией выравнивания. В том числе PASM. На колесах красуются 21-дюймовые диски.

Путь водителю будут освещать матричные светодиодные фары. Дополнительно установлена система динамического освещения Porsche.

В салоне стоит система объемного звучания BOSE.

Для защиты в автомобиле есть система помощи при парковке спереди и сзади, включая камеру кругового обзора. А также электромеханические доводчики дверей.

У Porsche Cayenne бензиновый двигатель на 3 л и автоматическая коробка передач. В городе он, по паспорту, расходует 11,3 л, а за его пределами — 8 л.

Автомобиль имеет 340 лошадиных сил. Он разгоняется за 6 секунд, а его максимальная скорость — 245 км/ч.

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