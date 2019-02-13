Автомобиль Mitsubishi перевернулся на крышу и столкнулся с другой иномаркой в Барнауле

В Барнауле вечером 13 февраля опрокинулся на крышу автомобиль Mitsubishi Сolt, пишут очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

Авария произошла на пересечении улицы Антона Петрова и Островского. На месте ДТП работали сотрудники МЧС и «скорой помощи».

Со ссылкой на данные городской ГИБДД пользователи пишут, что, по предварительной информации, водитель Mitsubishi Сolt нахал на бордюр. После этого иномарка опрокинулась и столкнулась с Toyota Mark II. В результате этого ДТП пострадавших нет.

В комментариях барнаульцы отмечают, что на этой дороге скользко, несколько дней назад там был порыв. По официальным данным, специалисты провели механическую уборку, а дорожное полотно обработали твердыми противогололедными материалами.