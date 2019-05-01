Автомобиль перевернулся на крышу в Барнауле

В Барнауле днем 1 мая машина перевернулась на крышу. Снимки опубликовали в группе «Барнаул 22».

ДТП произошло на улице Заозерной. Судя по фотографиям, автомобиль получил значительные повреждения. Есть ли пострадавшие в этой аварии, пока неизвестно.

Официальной информации о случившемся еще не поступало.