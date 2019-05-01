Автомобиль перевернулся на крышу в Барнауле

ДТП произошло на улице Заозерной. Судя по фотографиям, автомобиль получил значительные повреждения. Есть ли пострадавшие в этой аварии, пока неизвестно.
Официальной информации о случившемся еще не поступало.
В Барнауле днем 1 мая машина перевернулась на крышу. Снимки опубликовали в группе «Барнаул 22».
ДТП произошло на улице Заозерной. Судя по фотографиям, автомобиль получил значительные повреждения. Есть ли пострадавшие в этой аварии, пока неизвестно.
Официальной информации о случившемся еще не поступало.
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