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Автоновости

Автомобиль перевернулся на крышу в Барнауле

В Барнауле днем 1 мая машина перевернулась на крышу. Снимки опубликовали в группе «Барнаул 22».

ДТП в Барнауле 1 мая.
ДТП в Барнауле 1 мая.
Костик Вотози в vk.com/barneos22

ДТП произошло на улице Заозерной. Судя по фотографиям, автомобиль получил значительные повреждения. Есть ли пострадавшие в этой аварии, пока неизвестно.

Официальной информации о случившемся еще не поступало.

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