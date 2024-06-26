Автомобиль с просторным салоном и вместительным багажником продают в Сибири за 870 тыс. рублей

Chevrolet Astro 2001 года выпуска продают в Омске за 870 тыс. рублей. Объявление разместили на "Авито".

Автомобиль с просторным салоном и вместительным багажником.

Chevrolet Astro — это автомобиль с просторным салоном и вместительным багажником, который подойдет для большой семьи или компании друзей.

Основные характеристики:

тип кузова — минивэн;

цвет — черный;

объём двигателя — 4,3 литра;

мощность двигателя — 193 л.с.;

коробка передач — автоматическая;

привод — задний;

пробег — 275 000 км.

Автомобиль оснащен кондиционером, круиз-контролем, гидроусилителем руля и другими функциями, которые делают поездку комфортной.

Салон рассчитан на восемь пассажиров.

Ранее сообщалось, что мощный внедорожник продают в Москве за 26 млн рублей.

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