Автомобиль с просторным салоном и вместительным багажником продают в Сибири за 870 тыс. рублей

Chevrolet Astro — это автомобиль с просторным салоном и вместительным багажником, который подойдет для большой семьи или компании друзей.
Основные характеристики:
- тип кузова — минивэн;
- цвет — черный;
- объём двигателя — 4,3 литра;
- мощность двигателя — 193 л.с.;
- коробка передач — автоматическая;
- привод — задний;
- пробег — 275 000 км.
Автомобиль оснащен кондиционером, круиз-контролем, гидроусилителем руля и другими функциями, которые делают поездку комфортной.
Салон рассчитан на восемь пассажиров.
Ранее сообщалось, что мощный внедорожник продают в Москве за 26 млн рублей.
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