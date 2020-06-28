Автомобиль с разворота упал в реку под Барнаулом

Свидетели сообщают, что водитель «крутил «пятаки» и не удержал авто. Уточняется, что водитель выплыл, а «Газелькой» в течение двух часов вытащили машину.
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Инцидент произошел на речке Ляпихе, сообщает Barnaul22. Водитель не справися с управлением и угодил в воду.
Свидетели сообщают, что водитель «крутил «пятаки» и не удержал авто. Уточняется, что водитель выплыл, а «Газелькой» в течение двух часов вытащили машину.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter