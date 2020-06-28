Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 июня 20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Автоновости

Автомобиль с разворота упал в реку под Барнаулом

Инцидент произошел на речке Ляпихе, сообщает Barnaul22. Водитель не справися с управлением и угодил в воду.

ДТП на реке Ляпихе.
ДТП на реке Ляпихе.
vk.com/barneos22.

Свидетели сообщают, что водитель «крутил «пятаки» и не удержал авто. Уточняется, что водитель выплыл, а «Газелькой» в течение двух часов вытащили машину.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость