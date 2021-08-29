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Автоновости

Автомобиль Tesla на автопилоте врезался в полицейскую машину

Tesla врезался в машину полицейского на автопилоте. Это произошло недалеко от центра города Орландо штата Флорида, передает «Интерфакс» со ссылкой на ABC News.

Электрокар Tesla.
Электрокар Tesla.
CC0

Патруль передает, что полицейский чудом избежал травмы.

Это не первый случай ДТП с искусственным интеллектом. В августе правительство США уже запустило расследование частично автоматизированной системы вождения Tesla. Произошло это после серии столкновений с припаркованными автомобилями.

Производитель использует систему, основанную на камере и радаре для обнаружения препятствий. Отмечается, что у Tesla есть проблемы с припаркованным спасательным транспортом и перпендикулярно припаркованными грузовиками. Национальный совет по безопасности на транспорте обязал компанию усовершенствовать систему автопилота.

В Tesla отмечают, что автопилот не замена водителю — в этом режиме все равно нужно следить за дорогой.

В 2019 году в Техасе в результате аварии с электромобилем, движущимся в режиме автопилота, погибли два человека.

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