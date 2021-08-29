Автомобиль Tesla на автопилоте врезался в полицейскую машину

Патруль передает, что полицейский чудом избежал травмы.
Это не первый случай ДТП с искусственным интеллектом. В августе правительство США уже запустило расследование частично автоматизированной системы вождения Tesla. Произошло это после серии столкновений с припаркованными автомобилями.
Производитель использует систему, основанную на камере и радаре для обнаружения препятствий. Отмечается, что у Tesla есть проблемы с припаркованным спасательным транспортом и перпендикулярно припаркованными грузовиками. Национальный совет по безопасности на транспорте обязал компанию усовершенствовать систему автопилота.
В Tesla отмечают, что автопилот не замена водителю — в этом режиме все равно нужно следить за дорогой.
В 2019 году в Техасе в результате аварии с электромобилем, движущимся в режиме автопилота, погибли два человека.