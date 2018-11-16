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Два автомобиля сгорели на алтайской трассе после жесткого ДТП

На Алтае днем 16 ноября после столкновения загорелись автомобили, пишут очевидцы в группе «Инцидент Бийск».

ДТП на алтайской трассе 16 ноября.
ДТП на алтайской трассе 16 ноября.
Олеся Жданова в vk.com/incident_22

Свидетели сообщают, что авария произошло на трассе Бийск — Горно-Алтайск, между селом Суртайка и поселком Долина Свободы.

Очевидцы отмечают, что «Газель» врезалась в серебристый кроссовер. После ДТП автомобили вспыхнули. На кадрах видно, что после аварии в воздух поднимаются клубы дыма.

О пострадавших не сообщается. Судя по фотографиям, автомобили сгорели.

Автомобили после ДТП.
Автомобили после ДТП.
vk.com/avarcomdtp

В пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, что пока к ним не поступала информация об этом ДТП.

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