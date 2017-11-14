10 автомобилей, которые чаще всего покупают жители Алтайского края подержанными

Согласно информации агентства, за 9 месяцев 2017 года в Алтайском крае поставили на учет ГИБДД 3880 подержанных Toyota Corolla (-1,3% относительно показателей января-сентября 2016 года), 2620 Toyota Camry (+1,9%) и 2,4 тыс "семерок" Жигулей (-3,6%).

За год тройка бестселлеров не изменилась. Однако в первой пятерке изменения все же произошли: "Нива" (1810 регистраций; -2,7%) обогнала вазовскую "шестерку" (1,7 тыс. регистраций; -16,7%).

В десятку самых востребованных б/у автомобилей в Алтайском крае попали также:



6. Lada 2110 (1280 перепродаж; -5%)

7. Lada 2009 (1220 сделок; -11%)

8. Toyota Vista (1180 шт; +4,4%)

9. Сhevrolet Niva (1160 экземпляров; +9,4%)

10. Toyota RAV4 (1160 регистраций; +9,4%)

В целом за три квартала 2017 года жители Алтайского края поставили на учет 71 750 б/у автомобилей. Это на 1,3 % больше, чем в январе-сентябре 2016 года.

Треть сделок приходится на Lada (20880) и Toyota (16760). В первую пятерку входят еще три японских бренда — Nissan (6310), Honda (3400) и Mitsubishi (2580). В топ-10 также попали Mazda, Hyundai, Chevrolet, Renault и Ford.

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