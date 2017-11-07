Полицейские сообщили о новом виде мошенничества при продаже машин в автосалонах

МВД РФ сообщило о новом виде мошенничества при продаже машин в автосалонах, сообщает ТАСС. "Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Западному административному округу столичной полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержаны подозреваемые в мошенничестве", — сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
По версии оперативников, злоумышленники, являясь сотрудниками автосалонов, выставляли в интернете объявления о продаже новых автомобилей по сниженной цене. После подписания договора купли-продажи и оплаты клиентами данный договор мошенники подделывали, завышая указанную ранее стоимость, либо предлагали за внесенные деньги подержанный автомобиль.
Клиентов тем самым вынуждали приобретать машины с переплатой свыше 250 тысяч рублей. "Общий материальный ущерб, нанесенный гражданам, превысил 50 миллионов рублей", — сказала она.
В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли более 250 автомобилей, документы, электронные носители информации и печати. Установлены личности сотрудников автосалонов, причастных к серии мошенничеств, ими оказались приезжие в возрасте от 22 до 34 лет.
Возбуждено уголовное дело по статье ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемым предъявлены обвинения, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, пишет bfm.ru.
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