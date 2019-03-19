Автомобилистам назначат субсидии за установку газового оборудования

Субсидии будут распространяться на производство и разработку автомобилей на газомоторном топливе, а также на перевод на ГБО таксистов, пассажирских и грузовых перевозчиков. Так, для перевода на газ легкового автомобиля государство оплатит 27 тыс. рублей, а для грузовиков — до 147 тыс. рублей.

Помимо этого будут субсидироваться часть стоимости коммунальной, дорожно-строительной, сельхоз и другой муниципальной техники. Всего за пять лет на все направления программы будет потрачено 187 млрд рублей.

В процессе принятия проекта программы господдержки будет присутствовать упрощение процедуры получения разрешения на установку ГБО, а также на её «оцифровку». Помимо этого документ предполагает развитие сетей газозаправочных станций в городах и на трассах.