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Автоновости

Автомобилистам назначат субсидии за установку газового оборудования

Выплаты за установку ГБО предусмотрены в проекте социальной программы «Развитие рынка газомоторного топлива», пишет speedme.ru.

АЗС. Заправки. Бензин.
АЗС. Заправки. Бензин.
Анна Зайкова, altapress.ru

Субсидии будут распространяться на производство и разработку автомобилей на газомоторном топливе, а также на перевод на ГБО таксистов, пассажирских и грузовых перевозчиков. Так, для перевода на газ легкового автомобиля государство оплатит 27 тыс. рублей, а для грузовиков — до 147 тыс. рублей.

Помимо этого будут субсидироваться часть стоимости коммунальной, дорожно-строительной, сельхоз и другой муниципальной техники. Всего за пять лет на все направления программы будет потрачено 187 млрд рублей.

В процессе принятия проекта программы господдержки будет присутствовать упрощение процедуры получения разрешения на установку ГБО, а также на её «оцифровку». Помимо этого документ предполагает развитие сетей газозаправочных станций в городах и на трассах.

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