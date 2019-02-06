Автомобилисты частично парализовали работу ТРЦ Galaxy в Барнауле

В морозы вся крытая и теплая парковка для посетителей барнаульского ТРЦ Galaxy забита машинами. Некоторые из них стоят сутками, многие — неделями. Администрация ТРЦ, арендаторы и покупатели недовольны ситуацией, а некоторые клиенты и вовсе призывают собственников ввести платную парковку.

5 февраля администрация ТРЦ Galaxy опубликовала в своем Instagram пост с просьбой к автомобилистам соблюдать «культуру поведения». Представители молла отметили, что в отличие от конкурентов в Galaxy принципиально не стали вводить платную парковку для тех, кто оставляет машину на длительное время, чтобы клиентам было удобно.

Однако у этого решения есть обратная сторона: в холода парковка заполнена автомобилями. Часть автомобилистов отогревают там свои машины, другие — ремонтируют, третьи просто оставляют на несколько суток и даже дольше, пользуясь тем, что парковка здесь бесплатна.

В итоге клиентам и арендаторам ТРЦ просто не остается свободных мест:

— Мы были с маленьким ребёнком, которого я не сильно тепло одела, так как не планировали находиться на улице с мыслью что мы будем на теплой парковке, — написала клиент Galaxy, которой пришлось оставлять машину на улице. — Вчера оказались весьма недовольны, что из «Ашана» пришлось ехать через весь торговый центр с груженной и практически не управляемой тележкой, а потом ещё и перекладывать это все на морозе", — отметил другой комментатор.

Представитель отдела s. Oliver отметил, что персоналу приходится оставлять машины на уличной парковке и несколько раз за день ходить и прогревать их. Также арендатор добавил: «Нет парковки — нет торговли». О том, что отделы теряют выручку, сообщали и другие комментаторы.

Сразу несколько клиентов призвали администрацию ТРЦ Galaxy ввести плату для тех, кто оставляет авто на ночь. Также они попросили решить проблему с подростками, которые тусуются на парковке, пьют пиво и катаются на тележках. Автовладельцы беспокоятся, что они могут повредить их машины.

Евгения Кочеткова,

жительница Барнаула:

Примите, пожалуйста, меры! Торговый центр хороший, было бы жаль из-за этих неудобств выбирать другие ТРЦ!

Факт

На двухуровневой крытой парковке ТРЦ Galaxy 1,7 тыс. машиномест.