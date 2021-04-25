Автомобилистов предлагается штрафовать за «елочки» и кивающих собачек

ГИБДД выдвинула предложение о введении оперативного контроля технического состояния транспортных средств и другие идеи, которые грозят автомобилистам новыми штрафами, сообщает «Рамблер».

Идея об оперативном контроле в принципе правильная, но требует доработок, сказал РБК координатор движения «Общество Синих Ведерок» Петр Шкуматов.

Согласно предложениям, водителю может грозить штраф, если тот использует шипованные шины летом, а также летние шины в зимнее время.

Также наказать могут за отсутствие или неисправность фароочистителей, отсутствие противосолнечных козырьков, подушек безопасности и даже за закрывающие обзор предметы, наподобие дезодорантных «елочек», игрушек, транспондеров, видеорегистраторов и т.д.

Женщины за рулем obhohocheshsya.com

Петр Шкуматов отмечает, что данный проект дорожной полиции ссылается на два «абсурдных» документа: нормы технического состояния автомобиля от 1993 года (которые по понятным причинам устарели), а также технический регламент Таможенного союза, который предполагает применение новых, более жестких, норм к старым машинам.

Это делает выполнение ряда правил невозможным для некоторых автолюбителей.