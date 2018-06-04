Автопарк Алтайского края стремительно стареет

Средний возраст легкового автомобиля в Алтайским крае — 17,2 года. По этому показателю регион за полтора года опустился с 70 на 73 место в рейтинге субъектов РФ. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства "Автостат".
С 2016 года автопарк в регионе постарел практически на год (тогда "Автостат" сообщал, что средний возраст легковых машин в Алтайском крае составляет 16,3 года).
В целом по стране средний возраст легковых автомобилей составляет 13,1 года (по состоянию на 1 января 2018 года). За год этот показатель увеличился на 0,2 года. Эксперты объясняют старение автопарка тем, что россияне покупают недостаточно много новых автомобилей.
Согласно данным исследования, самый молодой парк — в Татарстане (9,7 года). Далее идет Москва (10,3 года) и Санкт-Петербург (10,7 года). Во многих регионах Поволжья и Урала средний возраст парка находится в диапазоне от 10 до 12 лет.
Самый "возрастной" парк – в регионах Дальнего Востока и Сибири. Например, в Еврейской АО и Сахалинской области этот показатель перевалил за 20 лет. В Иркутской области средний возраст машин составляет 17,9 лет, в Республике Алтай — 17,5.
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