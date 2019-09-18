Автопобоище: несколько машин столкнулись на перекрестке в Барнауле

О ДТП рассказал водитель «Волги». По его словам, он выезжал с Червонной со стороны Ленина, повернул на Бехтерева, пропустил пешеходов на переходе и в этот момент со стороны улицы Матросова в него врезался водитель на Toyota Carina.
«Как нужно лететь чтоб суметь развернуть машину весом полторы тонны? „Волга“ отлетела в припаркованную машину», — отметил автор заметки.
Врачи увезли в больницу водителя автомобиля Toyota и встречной машины.
«Каждый раз на этом перекрёстке вздрагиваю. Как всегда, бесстрашные пешеходы вперемешку с вылетающими на всем ходу из частного сектора машинами. Неизвестно откуда прилетит. Тем более поликлиника с постоянным движняком на парковке», — написала в комментариях одна из местных жительниц.