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Автоновости

Автопобоище: несколько машин столкнулись на перекрестке в Барнауле

В Барнауле на пересечении ул. Бехтерева и Червонной у поликлиники столкнулись несколько автомобилей. Двух пострадавших увезли в больницу, рассказали очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

ДТП на ул. Бехтерева.
ДТП на ул. Бехтерева.
Скриншот видео "Инцидент Барнаул"

О ДТП рассказал водитель «Волги». По его словам, он выезжал с Червонной со стороны Ленина, повернул на Бехтерева, пропустил пешеходов на переходе и в этот момент со стороны улицы Матросова в него врезался водитель на Toyota Carina.

«Как нужно лететь чтоб суметь развернуть машину весом полторы тонны? „Волга“ отлетела в припаркованную машину», — отметил автор заметки.

Врачи увезли в больницу водителя автомобиля Toyota и встречной машины.

«Каждый раз на этом перекрёстке вздрагиваю. Как всегда, бесстрашные пешеходы вперемешку с вылетающими на всем ходу из частного сектора машинами. Неизвестно откуда прилетит. Тем более поликлиника с постоянным движняком на парковке», — написала в комментариях одна из местных жительниц.

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