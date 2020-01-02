Автопроизводители в России с января поднимают цены на машины

С января в России производители поднимают цены на машины. Поэтому новогодних распродаж ждать не стоит, рассказали РИА Новости концерны и автодилеры.

О пересмотре ценников с 1 января уведомили Mitsubishi, Jaguar Land Rover, Chevrolet и Cadillac. По мнению Владимира Попова, президента дилерской группы Favorit Motors, в 2020 году цена на легковую машину среднего класса вырастет на 35−100 тысяч рублей.

Основной причиной роста цен называют индексацию утилизационного сбора.

Согласно постановлению правительства, с 2020 года для новых малолитражек объемом двигателя до 1 литра он вырастет на 46%, с двигателем 1−2 литра — на 112,4%, от 2 до 3 литров — на 123,5%, от 3 до 3,5 литра — на 126,5%, а свыше 3,5 литра — на 145%.

Ранее стало известно, что автовладельцы могут получить право выбора «красивых» номеров для своих автомобилей с января 2021 года.