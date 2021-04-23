Гагаринская «Волга» и британский «скиталец». ТОП-10 роскошных автомобилей на вторичном рынке Барнаула

«Сердце красавиц склонно к измене. И к перемене, как ветер мая». Сердечные предпочтения автовладельцев меняются гораздо чаще, на сайтах частных объявлений появляются новые уникальные экземпляры. Altapress.ru собрал рейтинг самых дорогих автомобилей на вторичном рынке Барнаула. Смотрим, чем порадует покупателей апрель 2021 года.

Дорого-богато

Средняя стоимость автомобиля в апрельском рейтинге превысила 5 млн рублей. Модели оказались разновозрастными — от полугода до 60 лет с момента выпуска.

ТОП-10 самых дорогих автомобилей на вторичном рынке Барнаула

1.Mercedes-Benz GLS-класс, 2020 — 8,8 млн рублей

Рейтинг дорогих автомобилей. Апрель 2021. Сайты частных объявлений.

Заслуженную первую строчку занимает немецкая классика. Самый дорогой и самый молодой б/у автомобиль оценили практически в 9 млн рублей. Владелец у белого «мерина» был один. За год эксплуатации машина набегала не больше 12 тыс. км. В ДТП не участвовала, в ремонте не замечена.

Новый такой внедорожник обойдется не менее, чем за 10 млн рублей. Но даже учитывая небольшой срок эксплуатации и одного хозяина по паспорту, стоимость автомобиля заявлена как минимум на полмиллиона выше среднерыночной.

2. Porsche Cayenne, 2019 — 7,4 млн рублей

Рейтинг дорогих автомобилей. Апрель 2021. Сайты частных объявлений.

Двухлетний Porsche Cayenne зазнался — стоимость, по нашим оценкам, завышена практически на 1 млн рублей. Продавец нашел оправдание такой наглости — только дополнительных опций в машине установлено на 3 млн, А еще и техосмотр был на 49 тыс. рублей. Кроме верности одному хозяину и «юридической чистоты», Porsche обладает элегантными номерами «три топора — два лебедя» и черным кожаным салоном с деревянными и стеклянными элементами.

Автомобиль, мощностью в 340 лошадок, за два года жизни успела пробежать 55 тыс. км. В ДТП не влезал, не перекрашивался и вел в основном гаражный образ жизни.

Машина будет продана только за наличный расчет, возможно с учетом НДС (владелец пока не определился).

3. BMW X7, 2020 — 7 млн рублей

Рейтинг дорогих автомобилей. Апрель 2021. Сайты частных объявлений.

Еще один новорожденный бумер занимает лидирующую строчку — за 7 млн рублей продается годовалый BMW X7.

Хозяин — один, регистрация — одна, мест — 7, ДТП — ноль, комплектация — Sport Plus. Автомобиль рожден на территории США, шины после прокола идут на аварийном ходе. В общем, Капитан Америка среди б/у автомобилей. За недолгий срок службы набегал около 9 тыс. км.

4. Lexus LX, 2018 — 6,8 млн рублей

Рейтинг дорогих автомобилей. Апрель 2021. Сайты частных объявлений.

«Лексусы» разных мастей облюбовали барнаульский рынок, на сегодня это одна из самых распространенных марок среди «роскошных» б/у автомобилей. Четвертую строчку в списке лидеров забирает Lexus LX. Хозяин готов отдать трехлетний авто за 6,8 млн рублей.

Машина сменила уже двух хозяев, эксплуатировалась около 1,5 лет, находится на гарантии до апреля 2022 года. За все время существования набегала 50 тыс. км и ни разу не портила «лобовуху».

5. Land Rover Range Rover Velar — 5,8 млн рублей

Рейтинг дорогих автомобилей. Апрель 2021. Сайты частных объявлений.

Дизельный красавец и «степенный британский скиталец» не дотянул до 6 млн рублей, несмотря на то, что ценник на новенький Range Rover начинается именно с этой суммы. Видимо сказывается возраст — автомобилю не больше года.

Продавец указал:

Автомобиль новый, куплен и эксплуатировался одним хозяином. Дополнительно установлены колеса с литьем, ковры во весь салон! Машина в идеальном состоянии. От новой отличается разницей в цене в 1,5 млн рублей! Панорама во всю крышу.

За недолгий срок службы успела накатать 10 500 км.

Рейтинг дорогих автомобилей. Апрель 2021. Сайты частных объявлений.

Двухгодовалый внедорожник собирали в США. Набежав 22 тыс. км, BMW X5 готов сменить второго хозяина. Может похвастаться родной краской, отсутствием боевых шрамов и приводов на штрафстоянку. Зато налог размером в 44 тыс. рублей может неприятно покоробить потенциального покупателя.

Гарантия на авто длится до 2023 года, ремонт не требуется.

7. Toyota Land Cruiser, 2018 — 5,6 млн рублей

Рейтинг дорогих автомобилей. Апрель 2021. Сайты частных объявлений.

Черный джип хотели обменять на дачу — не вышло, не свезло. Продавец согласен обменять Toyota Land Cruiser только на более дорогой автомобиль.

У машины пробег адекватный — 52 тыс.км. Корпус покрыт жидким стеклом, техосмотр пройден (обошелся в копеечку — на 50 тыс. рублей).

8. Audi Q7, 2017 — 4,6 млн рублей

Рейтинг дорогих автомобилей. Апрель 2021. Сайты частных объявлений.

В десятку попала и редкая на барнаульском рынке вторичных авто Audi Q7. Машину продавец похвалил: «Никаких коцок по кузову, салон в идеальном состоянии, как новый».

Белая Audi — третья с конца по стоимости и возрасту (около 5 лет). За это время успела набежать 38 тыс. км, не встревая в ДТП и угоны.

9. Mercedes-Benz GLE-класс Coupe, 2015 — 3,9 млн рублей

Рейтинг дорогих автомобилей. Апрель 2021. Сайты частных объявлений.

Предпоследнее место в ТОП-10 присуждается Mercedes-Benz GLE-класс Coupe, сошедшему с конвейера в далеком 2015 году. В Барнаул мерс приехал из Новосибирска. В столице Алтайского края на нем ездила супруга продавца.

За все пять лет автомобиль имел двух хозяев, с которыми накатал 56 тыс.км.

10. ГАЗ 21 Волга — 3 млн рублей

Рейтинг дорогих автомобилей. Апрель 2021. Сайты частных объявлений.

Замыкает колонну отечественная «Волга». Черную красавицу продают за 3 млн рублей, не смотря на ее преклонный возраст и слабый движок. Автомобиль стоит на учете, все еще на ходу. Пробег заставляет усомниться в подлинности — всего 10 тыс.км.

«Наградная. Газ 21. 1960 года. Серия М-21К. Такая была у Гагарина», — хвастается продавец.

На вторичном рынке Барнаула всего 6 экземпляров «Волги» марки «ГАЗ 21». Ни один из экземпляров не превышает по цене 1 млн рублей.

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