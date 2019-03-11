Поэтому весна — самое время проверить, как ваша машина пережила зиму и «подлатать» то, что пострадало в неравном бою с холодом, льдом и городской грязью. Ведь летом каждому хочется спокойно ездить на отдых и по работе, не думая о том, что автомобиль в любой момент может сломаться.
Для детального и глубокого обследования машины лучше привлечь профессионалов. Тем более, что Автоцентр АНТ, официальный дилер Hyundai и Mitsubishi Motors в Барнауле, объявляет «Весенний призыв» на комплексное обслуживание вашего автомобиля. Беспрецедентная акция действует весь март!
Условия — очень привлекательные! Предложение доступно для авто любых марок:
Посетите сервисный центр Автоцентра АНТ и проверьте свой автомобиль по 36 ключевым пунктам, включающее: подкапотное пространство, шасси, электрику и салонные приборы:
- Диагностика подвески
- Диагностика тормозной системы: проверка на стенде и осмотр ходовой части
- Проверка уровней эксплуатационных жидкостей
- Проверка работоспособности световых приборов
- Проверка кондиционера.
Комплексная проверка вашего автомобиля — это проверка надежности всех эксплуатационных его свойств.
В стоимость 1990р. включено: масло+работа по замене + масляный фильтр.
Предложение действительно для любых автомобилей с бензиновым двигателем и заправочным объемом масла до 4 литров.
Стоимость: 700 рублей. + диагностика подвески бесплатно!
Предложение действует только до 31 марта 2019 г.
Для более комфортного ожидания вашего автомобиля на время обслуживания работает кафетерий с вкусной выпечкой и напитками!
Более подробную информацию вы можете получить в отделе сервиса Hyundai и Mitsubishi Motors.
Организатор акции: ООО АНТ 2000. Акция действительна