Зимой автомобили испытывают повышенные нагрузки. Сильные морозы, гололед, температурные перепады влияют на них не лучшим образом. К марту в машине обычно накапливается много мелких повреждений. Если их не исправить сразу же, летом они превратятся в серьезные проблемы.

Поэтому весна — самое время проверить, как ваша машина пережила зиму и «подлатать» то, что пострадало в неравном бою с холодом, льдом и городской грязью. Ведь летом каждому хочется спокойно ездить на отдых и по работе, не думая о том, что автомобиль в любой момент может сломаться.

Для детального и глубокого обследования машины лучше привлечь профессионалов. Тем более, что Автоцентр АНТ, официальный дилер Hyundai и Mitsubishi Motors в Барнауле, объявляет «Весенний призыв» на комплексное обслуживание вашего автомобиля. Беспрецедентная акция действует весь март!

Условия — очень привлекательные! Предложение доступно для авто любых марок:

1. Бесплатная комплексная проверка автомобиля Посетите сервисный центр Автоцентра АНТ и проверьте свой автомобиль по 36 ключевым пунктам, включающее: подкапотное пространство, шасси, электрику и салонные приборы: Диагностика подвески

Диагностика тормозной системы: проверка на стенде и осмотр ходовой части

Проверка уровней эксплуатационных жидкостей

Проверка работоспособности световых приборов

Проверка кондиционера. Комплексная проверка вашего автомобиля — это проверка надежности всех эксплуатационных его свойств. Комплексная проверка автомобиля. Источник: Автоцентр АНТ

2. Замена масла «Всё включено» В стоимость 1990р. включено: масло+работа по замене + масляный фильтр. Предложение действительно для любых автомобилей с бензиновым двигателем и заправочным объемом масла до 4 литров. Замена масла «Всё включено». Источник: Автоцентр АНТ

3. Геометрия колес Стоимость: 700 рублей. + диагностика подвески бесплатно! Предложение действует только до 31 марта 2019 г. Геометрия колес. Источник: Автоцентр АНТ

Для более комфортного ожидания вашего автомобиля на время обслуживания работает кафетерий с вкусной выпечкой и напитками!

Более подробную информацию вы можете получить в отделе сервиса Hyundai и Mitsubishi Motors.

Запись по телефонам: 8 ( 3852) 29-00-20

8 ( 3852) 29-00-29 Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 251-Д