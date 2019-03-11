Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 марта -9°C
122

Автоцентр АНТ объявляет «Весенний призыв»! Комплексная проверка автомобиля — бесплатно

Зимой автомобили испытывают повышенные нагрузки. Сильные морозы, гололед, температурные перепады влияют на них не лучшим образом. К марту в машине обычно накапливается много мелких повреждений. Если их не исправить сразу же, летом они превратятся в серьезные проблемы.

Комплексная проверка автомобиля — бесплатно от Автоцентра АНТ.
Комплексная проверка автомобиля — бесплатно от Автоцентра АНТ.
Источник: Автоцентр АНТ

Поэтому весна — самое время проверить, как ваша машина пережила зиму и «подлатать» то, что пострадало в неравном бою с холодом, льдом и городской грязью. Ведь летом каждому хочется спокойно ездить на отдых и по работе, не думая о том, что автомобиль в любой момент может сломаться.

Для детального и глубокого обследования машины лучше привлечь профессионалов. Тем более, что Автоцентр АНТ, официальный дилер Hyundai и Mitsubishi Motors в Барнауле, объявляет «Весенний призыв» на комплексное обслуживание вашего автомобиля. Беспрецедентная акция действует весь март!

Условия — очень привлекательные! Предложение доступно для авто любых марок:

1. Бесплатная комплексная проверка автомобиля

Посетите сервисный центр Автоцентра АНТ и проверьте свой автомобиль по 36 ключевым пунктам, включающее: подкапотное пространство, шасси, электрику и салонные приборы:

  • Диагностика подвески
  • Диагностика тормозной системы: проверка на стенде и осмотр ходовой части
  • Проверка уровней эксплуатационных жидкостей
  • Проверка работоспособности световых приборов
  • Проверка кондиционера.

Комплексная проверка вашего автомобиля — это проверка надежности всех эксплуатационных его свойств.

Комплексная проверка автомобиля.
Комплексная проверка автомобиля.
Источник: Автоцентр АНТ
2. Замена масла «Всё включено»

В стоимость 1990р. включено: масло+работа по замене + масляный фильтр.

Предложение действительно для любых автомобилей с бензиновым двигателем и заправочным объемом масла до 4 литров.

Замена масла «Всё включено».
Замена масла «Всё включено».
Источник: Автоцентр АНТ
3. Геометрия колес

Стоимость: 700 рублей. + диагностика подвески бесплатно!

Предложение действует только до 31 марта 2019 г.

Геометрия колес.
Геометрия колес.
Источник: Автоцентр АНТ

Для более комфортного ожидания вашего автомобиля на время обслуживания работает кафетерий с вкусной выпечкой и напитками!

Более подробную информацию вы можете получить в отделе сервиса Hyundai и Mitsubishi Motors.

Запись по телефонам:
  • 8 (3852) 29-00-20
  • 8 (3852) 29-00-29

Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 251-Д

Организатор акции: ООО АНТ 2000. Акция действительна до 31.03.2019. г. Подробности акции можно узнать по телефону 29−00−20.

  • Реклама

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость