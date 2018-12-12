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Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai — приглашает на «Новогоднюю ярмарку»

15 декабря с 10.00 до 16.00 Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai в Барнауле — проводит новогоднюю ярмарку. Всех гостей ждет большое количество праздничных сюрпризов, подарков, мастер-классов и выгодных предложений.

Источник: Автоцентр АНТ, официальный дилер Hyundai.

Как рассказали в Автоцентре АНТ, ярмарка представляет собой семейное мероприятие, где всех гостей ждет настоящая новогодняя атмосфера и первые рождественские подарки. Так, маленькие посетители центра обязательно получат сладкие призы и множество фотографий на память в новогодних фотозонах и т.п. Что касается взрослых гостей, то для них организаторы приготовили особенную программу.

Барнаульцам представится возможность пройти тест-драйв на понравившемся им автомобиле и получить за это приятный подарок. Также гости Автоцентра АНТ смогут насладиться ароматными зимними напитками, совершенно бесплатно научиться расписывать имбирные пряники, упаковывать близким подарки, а также унести с собой рецепт и набор для приготовления безалкогольного глинвейна дома.

Более того, клиентов Автоцентра АНТ в этот день будут ждать специальные предложения на покупку автомобилей Hyundai. О подробностях «предновогоднего бонуса» горожане смогут узнать, лично посетив центр.

Ждем вас на Новогодней ярмарке 15 декабря с 10.00 до 16.00 по адресу: Павловский тракт, 251 «Д» — Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai.

Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai

Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 251-д

Телефон: (3852) 29−00−20

Сайт: www.hyundai-ant22.ru

Организатор акции: ООО «АНТ 2000». Акция действительна 15.12.18 г. Подробности акции можно узнать по телефону 29−00−20 или в отделе продаж Автоцентра АНТ. (16+)

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