15 декабря с 10.00 до 16.00 Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai в Барнауле — проводит новогоднюю ярмарку . Всех гостей ждет большое количество праздничных сюрпризов , подарков, мастер-классов и выгодных предложений.

Как рассказали в Автоцентре АНТ, ярмарка представляет собой семейное мероприятие, где всех гостей ждет настоящая новогодняя атмосфера и первые рождественские подарки. Так, маленькие посетители центра обязательно получат сладкие призы и множество фотографий на память в новогодних фотозонах и т.п. Что касается взрослых гостей, то для них организаторы приготовили особенную программу.

Барнаульцам представится возможность пройти тест-драйв на понравившемся им автомобиле и получить за это приятный подарок. Также гости Автоцентра АНТ смогут насладиться ароматными зимними напитками, совершенно бесплатно научиться расписывать имбирные пряники, упаковывать близким подарки, а также унести с собой рецепт и набор для приготовления безалкогольного глинвейна дома.

Более того, клиентов Автоцентра АНТ в этот день будут ждать специальные предложения на покупку автомобилей Hyundai. О подробностях «предновогоднего бонуса» горожане смогут узнать, лично посетив центр.

Ждем вас на Новогодней ярмарке 15 декабря с 10.00 до 16.00 по адресу: Павловский тракт, 251 «Д» — Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai.

Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 251-д Телефон: (3852) 29−00−20 Сайт: www.hyundai-ant22.ru