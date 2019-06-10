Оригинальный и заставляющий биться сердце чаще тест-драйв состоится в День России. 12 июня 2019 года в самом центре Барнаула — на площади Сахарова жители Барнаула смогут проверить новые автомобили в серьезных испытаниях. Интересный подарок городу приготовил Автоцентр АНТ.

Автоцентр АНТ – официальный дилер Hyundai приготовил для горожан необычный подарок к Дню России.

Испытания для смелых

Автолюбителям предлагают пройти три препятствия: преодолеть крутую гору, сохранить равновесие автомобиля на «качелях» и прокатиться по огромным кочкам.

Для прохождения испытаний участники могут выбрать один из новых автомобилей Hyundai — кроссоверы Creta, Tucson, Santa Fe.

Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai приготовил для горожан необычный подарок к Дню России. архив Автоцентра «АНТ»

В Автоцентре АНТ уверены: эти испытания подарят любителям острых ощущений незабываемые эмоции, а заодно позволят наглядно показать все преимущества моделей.

Вас наверняка заинтересует вопрос: с какой горы придется катиться и откуда кочки на Сахарова?

Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai приготовил для горожан необычный подарок к Дню России. архив Автоцентра «АНТ»

Гора будет железной: на площади Сахарова сотрудники автоцентра установят металлическую конструкцию в виде крутого холма. Во время его преодоления автомобилю придется продемонстрировать свою выносливость, возможности двигателя и системы торможения.

Большие кочки будут имитировать колодезные люки, закрепленные на дорожном полотне в шахматном порядке. Прокатившись по ним участники тест-драйва смогут оценить не только подвеску автомобиля, но и представить себе уровень комфорта пассажиров, когда автомобиль проезжает по типичным городским неровностям.

«Качели» — это еще одна сложная конструкция, которая покажет насколько легко откликается автомобиля на педаль газа и тормоза и умеет находить центр тяжести.

За рулем автомобиля будут опытные инструкторы. Участники тест-драйва займут почетное

Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai приготовил для горожан необычный подарок к Дню России. архив Автоцентра «АНТ»

На площадке АНТ будет много всего интересного. Приходите все семьей. Автоцентр организует большую развлекательную программу для своих гостей. Будут песни и танцы. Напротив «поля препятствий» установят гиганский дартс, где каждый сможет продемонстрировать свою меткость. Абсолютно все смогут принять участие в веселых конкурсах и розыгрышах и получить хорошие призы.

Пока взрослые участвуют в «автомобильных приключениях», детей будут развлекать аниматоры, и каждый желающий будет украшен аквагримом.

Ну, и как водится на каждом настоящем празднике, гостей будут угощать — сладкой ватой, коктейлями, выпечкой — абсолютно бесплатно.

Площадка автоцентра АНТ на площади Сахарова будет работать 12 июня с 16−00 до 18−00. Протестировать автомобили Hyundai на внедорожных препятствиях можно будет с 15−00 до 20−00. Призы за участие в конкурсах — гарантированы.