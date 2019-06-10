Автоцентр АНТ – официальный дилер Hyundai приготовил для горожан необычный подарок к Дню России.

Испытания для смелых
Автолюбителям предлагают пройти три препятствия: преодолеть крутую гору, сохранить равновесие автомобиля на «качелях» и прокатиться по огромным кочкам.
Для прохождения испытаний участники могут выбрать один из новых автомобилей Hyundai — кроссоверы Creta, Tucson, Santa Fe.
В Автоцентре АНТ уверены: эти испытания подарят любителям острых ощущений незабываемые эмоции, а заодно позволят наглядно показать все преимущества моделей.
Вас наверняка заинтересует вопрос: с какой горы придется катиться и откуда кочки на Сахарова?
Гора будет железной: на площади Сахарова сотрудники автоцентра установят металлическую конструкцию в виде крутого холма. Во время его преодоления автомобилю придется продемонстрировать свою выносливость, возможности двигателя и системы торможения.
Большие кочки будут имитировать колодезные люки, закрепленные на дорожном полотне в шахматном порядке. Прокатившись по ним участники тест-драйва смогут оценить не только подвеску автомобиля, но и представить себе уровень комфорта пассажиров, когда автомобиль проезжает по типичным городским неровностям.
«Качели» — это еще одна сложная конструкция, которая покажет насколько легко откликается автомобиля на педаль газа и тормоза и умеет находить центр тяжести.
За рулем автомобиля будут опытные инструкторы. Участники тест-драйва займут почетное
На площадке АНТ будет много всего интересного. Приходите все семьей. Автоцентр организует большую развлекательную программу для своих гостей. Будут песни и танцы. Напротив «поля препятствий» установят гиганский дартс, где каждый сможет продемонстрировать свою меткость. Абсолютно все смогут принять участие в веселых конкурсах и розыгрышах и получить хорошие призы.
Пока взрослые участвуют в «автомобильных приключениях», детей будут развлекать аниматоры, и каждый желающий будет украшен аквагримом.
Ну, и как водится на каждом настоящем празднике, гостей будут угощать — сладкой ватой, коктейлями, выпечкой — абсолютно бесплатно.
Площадка автоцентра АНТ на площади Сахарова будет работать 12 июня с 16−00 до 18−00.
Протестировать автомобили Hyundai на внедорожных препятствиях можно будет с 15−00 до 20−00.
Призы за участие в конкурсах — гарантированы.
Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 251-д
Телефон: (3852) 29−00−20
Сайт: www.hyundai-ant22.ru