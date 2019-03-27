Автоцентр АНТ представил новую Hyundai ELANTRA на эксклюзивной закрытой вечеринке

Презентация состоялась в новом для автосалонов формате — «закрытая клубная вечеринка». Организаторам удалось создать с помощью профессионального светового оборудования и декораций — атмосферу ночного клуба.

На закрытую презентацию были приглашены яркие, известные персоны, представители культурной, спортивной, модной жизни нашего города.

Насыщенная программа с участием лучших коллективов, артистов, лучших DJ Сибири сделало это событие — главной вечеринкой этой весны!

Гости провели вечер в непринужденной атмосфере и унесли с собой море позитива и незабываемых впечатлений, а более 15 гостей ушли с ценными призами от Автоцентра АНТ и его партнеров: сеть специализированных магазинов «Винотека» и сеть товаров для рыбалки «Трофей».

Презентация абсолютно новой Hyundai ELANTRA. Фото: Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai.

Чем же отличается новая Hyundai ELANTRA шестого поколения седана С-класса от предыдущего? Это безусловно внешние изменения: новый капот, передние крылья, решетка радиатора и передние фары, крышка багажника, задние фонари, дизайн легкосплавных дисков и многое другое.

Все эти элементы создают образ динамичного, яркого седана, который не затеряется в городском потоке, потому что он своим видом говорит: «ELANTRA это больше, чем обычный автомобиль». Не случайно официальный слоган автомобиля — «Новая ELANTRA. Выбирает дерзких!»

Презентация абсолютно новой Hyundai ELANTRA. Фото: Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai.

Внутри салона автомобиля тоже все по-новому: центральная консоль и спортивный дизайн приборной панели. Все продумано так, чтобы водитель и пассажиры ощутили полную гармонию. Список возможного оснащения просто впечатляет! Выделим самые интересные опции:

беспроводное зарядное устройство;

скрытая в логотипе кнопка открытия багажника,

функция мониторинга слепых зон;

ассистент предупреждения столкновений;

подогрев задних сидений;

светодиодные фары;

адаптивный круиз-контроль

Apple CarPlay

и многое другое.

На выбор покупателя два бензиновых мотора. Первый объемом 1,6 литра и мощностью 128 л.с., второй — двухлитровый, выдает 150 «лошадей». Будущий владелец ELANTRA сможет выбрать между 6-ступенчатыми автоматической и механической КПП.

Дилерский центр HYUNDAI встречал своих гостей в обновленном шоуруме. Теперь он соответствует современным мировым стандартом марки, и сделан в концепции «MODERN PREMIUM» — «Современный премиум».

Презентация абсолютно новой Hyundai ELANTRA. Фото: Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai.

Само название новой концепции говорит от том, что «MODERN PREMIUM» — это не только высокая планка в дизайне и производстве, доступная ранее в премиальных автомобильных брендах, но и новая ступень в уровне обслуживании клиентов.

Компания HYUNDAI разрушила стереотип, что премиальность — это дорого. Клиенты HYUNDAI получают автомобили превосходного премиального качества по доступной цене. Благодаря данной концепции компания HYUNDAI достигла невероятных высот и заняла лидирующие позиции в мировом автомобилестроении.

Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 251-д Телефон: (3852) 29−00−20 Сайт: www.hyundai-ant22.ru

Справка

Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai — это ведущий игрок рынка Алтайского края среди иностранных брендов по количеству проданных автомобилей. Заслуженная популярность марки Hyundai и широкое признание автомобилей отмечено международными наградами в области безопасности и дизайна. Практически каждый шестой новый автомобиль, который встает на учет в ГИБДД по Алтайскому краю, — это именно Hyundai. За это время Автоцентр АНТ стал партнером для 15 тыс. поклонников бренда и обслужил более 75 тыс. автомобилей. Автоцентр АНТ — это крупнейший автомобильный холдинг в Алтайском крае.*

* По данным статистики «Ассоциации европейского бизнеса» среди иностранных брендов.